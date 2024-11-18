Российские фальш-дроны "Герберы" имеют китайский двигатель и иностранные детали, - ГУР МО. ФОТО

Россия использует против Украины дроны из фанеры "Гербера", способные нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Он имеет китайский двигатель и другие западные компоненты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ.

Отмечается, что "Герберы" могут вести радиоэлектронную разведку, в частности, для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Россия собирает такие многозадачные дроны на заводе в городе Елабуга.

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Что содержит фальш-дрон россиян?

По данным ГУР, "Герберы" изготавливают из фанеры и пенопласта, поэтому дрон в десятки раз дешевле шахеда.

В то же время в конструкции дрона есть привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.

Китайские детали

С помощью анализа сбитых образцов специалисты выяснили, что россияне изготавливают "Герберы" по китайскому прототипу, используя иностранные компоненты, которые завозят из Китая.

Разработчиком этих дронов в ГУР считают китайского производителя авиамоделей Skywalker Technology Co Ltd, который также производит фюзеляжи и организует поставки в Россию. Эти операции и схемы проводят при посредничестве третьих компаний.

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Американские и европейские компоненты

Например, помехозащищенная антенна (CRPA) "Гербери" содержит чипы американской компании Texas Instruments, нидерландских фирм NXP Semiconductors и Analog Devices.

В универсальном полетном контроллере также есть компоненты вышеупомянутых производств США и Нидерландов, а также детали, которые изготовили на Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), XLSEMI (КНР).

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки этот тип дронов имеет китайскую камеру с трехосевым подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель у "Герберы" - также китайский: его производит компания Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, которая летом этого года попала под санкции США за поставки компонентов в Россию, добавили в ГУР.

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