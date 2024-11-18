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Российские фальш-дроны "Герберы" имеют китайский двигатель и иностранные детали, - ГУР МО. ФОТО

Россия использует против Украины дроны из фанеры "Гербера", способные нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Он имеет китайский двигатель и другие западные компоненты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ.

Отмечается, что "Герберы" могут вести радиоэлектронную разведку, в частности, для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Россия собирает такие многозадачные дроны на заводе в городе Елабуга.

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Что содержит фальш-дрон россиян?

По данным ГУР, "Герберы" изготавливают из фанеры и пенопласта, поэтому дрон в десятки раз дешевле шахеда.

В то же время в конструкции дрона есть привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.

Китайские детали

С помощью анализа сбитых образцов специалисты выяснили, что россияне изготавливают "Герберы" по китайскому прототипу, используя иностранные компоненты, которые завозят из Китая.

ГУР: Дрон росіян Гербера імітує Шахед та містить західні компоненти

Разработчиком этих дронов в ГУР считают китайского производителя авиамоделей Skywalker Technology Co Ltd, который также производит фюзеляжи и организует поставки в Россию. Эти операции и схемы проводят при посредничестве третьих компаний.

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Американские и европейские компоненты

Например, помехозащищенная антенна (CRPA) "Гербери" содержит чипы американской компании Texas Instruments, нидерландских фирм NXP Semiconductors и Analog Devices.

В универсальном полетном контроллере также есть компоненты вышеупомянутых производств США и Нидерландов, а также детали, которые изготовили на Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), XLSEMI (КНР).

ГУР: Дрон росіян Гербера імітує Шахед та містить західні компоненти

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки этот тип дронов имеет китайскую камеру с трехосевым подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель у "Герберы" - также китайский: его производит компания Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, которая летом этого года попала под санкции США за поставки компонентов в Россию, добавили в ГУР.

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Автор: 

беспилотник (3589) ГУР (426) Шахед (987)


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Топ комментарии
+11
Що вам заважає зробити із тих же деталей свій дрон ? із деталей які навіть школяр може замовити на аліку.
Санкції ? чи асфальт
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18.11.2024 19:47
+5
А де наші дрони? Чому москва спить щоночі без тривог?
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18.11.2024 19:33
+3
Внутрішнім ворогам України, що опинились у владних кабінетах, не потрібна перемога, не має потреби берегти українців, міста і села. Розікрасти все, що не розікрали всі без винятку папєрєдеікі, розпродати землю і надра, а самим з'їбатись в ісраель, знімаючи награбоване з офшорних рахунків.
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18.11.2024 20:23
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Він має китайський двигун та інші західні компоненти.

"Да здравствует советская милиция и другие деревянные изделия!"
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18.11.2024 19:28 Ответить
А де наші дрони? Чому москва спить щоночі без тривог?
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18.11.2024 19:33 Ответить
Що вам заважає зробити із тих же деталей свій дрон ? із деталей які навіть школяр може замовити на аліку.
Санкції ? чи асфальт
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18.11.2024 19:47 Ответить
Внутрішнім ворогам України, що опинились у владних кабінетах, не потрібна перемога, не має потреби берегти українців, міста і села. Розікрасти все, що не розікрали всі без винятку папєрєдеікі, розпродати землю і надра, а самим з'їбатись в ісраель, знімаючи награбоване з офшорних рахунків.
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18.11.2024 20:23 Ответить
а хто ж купить землю і надра у воюючій країні, хіба дуже дешево, а злодіям це не дуже цікаво, хоча аби урвати
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19.11.2024 12:48 Ответить
Літій копати можна можна навіть серед димлячих руїн, а для захисту копалень можна домовитися зі сторонами конфлікту або навіть створити власне ЧВК. Як в Африці копають діаманти, поки місцеві племена один одного множать на нуль кацапською чи китайською зброєю.
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19.11.2024 21:40 Ответить
можна, тільки у нас сторона конфлікту не комбат зі своїми бойовиками, а ціла країна і не зрозуміють, як це китайози на окупованій території добувають літій, а їм нічого не прилітає.
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19.11.2024 22:01 Ответить
а інші це чиї, особливо щодо західні? 👀
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18.11.2024 19:50 Ответить
Невже весь світ настільки залежний від Китаю, що не може відмовитись від їхньої продукції?
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18.11.2024 19:54 Ответить
Коротко: так.
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18.11.2024 20:17 Ответить
Пора бы дать по рука работникам завода в Елабуге. Что не чем было дроны собирать.
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18.11.2024 19:58 Ответить
Ось такі західні санкції..
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18.11.2024 19:59 Ответить
які в сраку санкції якщо всі компоненти можна легко придбати в інеті, бо це цивільні а не військові цяцьки.
Але ні потрібно постійно наголошувати на тому що кацапи купують на аліку чи інших площадках компоненти до дронів.
забий(посилання не даю бо ще забанять) в гуглі назви цих компаній відразу побачиш що вони продають, одразу і придбати можеш
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18.11.2024 20:11 Ответить
В жовтні в рашці різко зріс імпорт з Китаю,винайшли схему платежів,і нема кому тепер їх відслідковувати т.я. в США вже анонсували анулювати міністерство торгівлі.
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18.11.2024 20:03 Ответить
военторг... які питання?
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18.11.2024 22:35 Ответить
 
 