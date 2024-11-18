РФ накопила примерно 300 крылатых ракет Х-101, до 50 единиц может производить ежемесячно, - ГУР

По состоянию на 11 ноября Россия имела на своем вооружении примерно 300 крылатых ракет Х-101. Во время атаки 17 ноября враг применил около ста таких ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГУР на запрос 24 канала.

Так, в разведке рассказали, что по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

По данным ГУР, часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела, 17 ноября.

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Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно изготавливать по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия, отметили в ГУР.

По оценкам военной разведки Украины, российские предприятия могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.

Справка

Х-101 - это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух - земля", взятые на вооружение РФ только в 2013 году. Приблизительная стоимость одной составляет 13 миллионов долларов.

Россияне запускают их со стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95 МС по 12 ракет и 8 ракет соответственно. Они могут пролететь более 5,5 тысячи километров.

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Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed".