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Новости Война
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РФ накопила примерно 300 крылатых ракет Х-101, до 50 единиц может производить ежемесячно, - ГУР

Росія мала на озброєнні близько 300 крилатих ракет Х-101

По состоянию на 11 ноября Россия имела на своем вооружении примерно 300 крылатых ракет Х-101. Во время атаки 17 ноября враг применил около ста таких ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГУР на запрос 24 канала.

Так, в разведке рассказали, что по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

По данным ГУР, часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела, 17 ноября.

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Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно изготавливать по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия, отметили в ГУР.

По оценкам военной разведки Украины, российские предприятия могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.

Справка

Х-101 - это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух - земля", взятые на вооружение РФ только в 2013 году. Приблизительная стоимость одной составляет 13 миллионов долларов.

Россияне запускают их со стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95 МС по 12 ракет и 8 ракет соответственно. Они могут пролететь более 5,5 тысячи километров.

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Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed".

Автор: 

крылатые ракеты (878) россия (95361) ГУР (412)


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Топ комментарии
+14
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18.11.2024 17:22
+11
писали що наш президент, сонечко, новий план написав- незламної потужності
нащо нам ті ракети , якщо є він
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18.11.2024 17:36
+10
це той ГУР керівник якого обіцяв два роки тому що ракет на два місяці?
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18.11.2024 17:28
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І де наша відповідь?
А потім дивуються шо мобілізація в армію куколдів провалена
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18.11.2024 17:21 Ответить
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18.11.2024 17:22 Ответить
В нас ЗЕ накопичує потужні відосики та вже знову починає будувати дороги
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18.11.2024 17:47 Ответить
це той ГУР керівник якого обіцяв два роки тому що ракет на два місяці?
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18.11.2024 17:28 Ответить
На 2 місяці до наступної партії
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18.11.2024 17:49 Ответить
ГУР знає, скільки Україна накопичила крилатих ракет і скільки може виробляти щомісяця?
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18.11.2024 17:29 Ответить
ГУР поки не вдалося завербувати агента в міністерстві Умєрова. Всі кандидати вже скуплені ГРУ.
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18.11.2024 17:36 Ответить
Як завжди займаються або прогнозами, або констатацією фактів, але не діями.
"рф готується до масованого обстрілу"
"рф накопичила n-кількість ракет"
"внаслідок масованого обстрілу пошкоджено ... "
"зима буде складною" і тд
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18.11.2024 17:34 Ответить
писали що наш президент, сонечко, новий план написав- незламної потужності
нащо нам ті ракети , якщо є він
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18.11.2024 17:36 Ответить
Тобто замість ракети по кримському мосту запустити бубочку? А що? Варіант не найгірший.
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18.11.2024 17:42 Ответить
А скільки накопичив ze dlb і його посіпаки??? На мій погляд вони вже повинні давно баланду істи і ніякої коаліції в них вже давно немає.
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18.11.2024 17:38 Ответить
Вже напевне запускає-захід, тривога!
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18.11.2024 17:40 Ответить
https://x.com/Ray_net_ua



https://x.com/Ray_net_ua

Ray



https://x.com/Ray_net_ua

@Ray_net_ua


Русские выродки этот набор крылатых и баллистических ракет готовили для зимней атаки по энергетике Украины. Украина из заявленного Зеленским миллиона дронов и 100 ракет построенных в этом году не сделала ничего. Если ракеты дадут США, Британия и ЕС, то будут ответные удары по рФ.
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18.11.2024 17:49 Ответить
https://x.com/Ray_net_ua

Ray



https://x.com/Ray_net_ua

@Ray_net_ua

·

https://x.com/Ray_net_ua/status/1858519195866046694 1 ч

рФ ожидаемо нарушила договор с Зеленским и ударила по энергетике Украины обесточив Одессу. По всей Украине происходят аварийные отключения. Ну, и какой ответ от узурпатора Зеленского будет? В бесчисленные планы потужності, перемоги, незламності, стійкості добавит очередной пункт?
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18.11.2024 17:57 Ответить
Так звана россія не здатна виконувати договори. Це весь світ знає. Нема про що з ними розмовляти.
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18.11.2024 18:57 Ответить
Ни одна ракета не обходится для рашистов бесплатно. Украине нужно создать все условия чтобы каждая ракета для рашистов обходилась в миллиард долларов. Это удары по энергетической системе чтобы военные предприятия в ракетной отрасли попросту остановились, а так же удары по складах с электроникой и комплектующими.
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18.11.2024 17:59 Ответить
для того у нас мають бут союзники і партнери, а не то г*но що торгує з кацами
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19.11.2024 00:22 Ответить
Якась маячня..Свинособаки працюють в три зміни і виробляють 50 ракет на місяць?
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18.11.2024 18:27 Ответить
це просто банальна дезинформація - а насправді кацапам не хватає двигунів і на Х-101 вони ліплять двигуни, що знімать зі старих Х-55
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18.11.2024 19:16 Ответить
В нашій країні накопичені великі гори неякісного асфальту. Чому асфальтом не збивають ракети?
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18.11.2024 18:55 Ответить
Та невже?!
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18.11.2024 19:03 Ответить
Треба шарахнути чітко по Москві - по самому центру, по Садовому - перед Новим роком.
Годі панькатись із цими садистами - поки "масквічі" не відчують, що таке ракети
на власній зажраній шкурі - все так і триватиме.
Кола розходяться із центру.
Або епіцентру.
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18.11.2024 19:34 Ответить
Вони 50 на місяць а ми 100 на рік!
Хто більше?
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18.11.2024 23:55 Ответить
 
 