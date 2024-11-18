РФ накопила примерно 300 крылатых ракет Х-101, до 50 единиц может производить ежемесячно, - ГУР
По состоянию на 11 ноября Россия имела на своем вооружении примерно 300 крылатых ракет Х-101. Во время атаки 17 ноября враг применил около ста таких ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГУР на запрос 24 канала.
Так, в разведке рассказали, что по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.
По данным ГУР, часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела, 17 ноября.
Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно изготавливать по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия, отметили в ГУР.
По оценкам военной разведки Украины, российские предприятия могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.
Справка
Х-101 - это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух - земля", взятые на вооружение РФ только в 2013 году. Приблизительная стоимость одной составляет 13 миллионов долларов.
Россияне запускают их со стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95 МС по 12 ракет и 8 ракет соответственно. Они могут пролететь более 5,5 тысячи километров.
Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed".
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А потім дивуються шо мобілізація в армію куколдів провалена
"рф готується до масованого обстрілу"
"рф накопичила n-кількість ракет"
"внаслідок масованого обстрілу пошкоджено ... "
"зима буде складною" і тд
нащо нам ті ракети , якщо є він
https://x.com/Ray_net_ua
Ray
https://x.com/Ray_net_ua
@Ray_net_ua
Русские выродки этот набор крылатых и баллистических ракет готовили для зимней атаки по энергетике Украины. Украина из заявленного Зеленским миллиона дронов и 100 ракет построенных в этом году не сделала ничего. Если ракеты дадут США, Британия и ЕС, то будут ответные удары по рФ.
Ray
https://x.com/Ray_net_ua
@Ray_net_ua
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https://x.com/Ray_net_ua/status/1858519195866046694 1 ч
рФ ожидаемо нарушила договор с Зеленским и ударила по энергетике Украины обесточив Одессу. По всей Украине происходят аварийные отключения. Ну, и какой ответ от узурпатора Зеленского будет? В бесчисленные планы потужності, перемоги, незламності, стійкості добавит очередной пункт?
Годі панькатись із цими садистами - поки "масквічі" не відчують, що таке ракети
на власній зажраній шкурі - все так і триватиме.
Кола розходяться із центру.
Або епіцентру.
Хто більше?