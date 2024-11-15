Эффективность "Калибров", которыми РФ атакует Украину, снизилась, - ВМС ВСУ

Российские крылатые ракеты "Калибр", которыми оккупанты атакуют Украину, демонстрируют все меньшую эффективность.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Довольно опасное оружие, однако его эффективность заметно снизилась с начала полномасштабного вторжения. Не стоит его списывать со счетов, потому что это довольно массовое оружие, которого у них в Черном море достаточно - 8 носителей у них есть. И когда они не обстреливают, они его накапливают, потому что их ВПК, хоть и хромая, но работает. Но они уже поняли, что применение "калибров" как отдельного вида вооружения не приносит результатов", - сказал он.

По словам Плетенчука, во время последних двух атак, когда враг массово применял "Калибры", Воздушные силы Украины показали стопроцентное их уничтожение. Однако враг может использовать эти ракеты во время возможных комбинированных атак.

"Любая комбинированная атака может происходить с их применением. Не надо вычеркивать вариант, что они могут применить их и отдельно в какой-то момент, например, во время учебно-боевых мероприятий, когда они могут выйти в море, чтобы научить своих моряков такие ракеты запускать. Но, опять же, эффективность таких ракет вызывает много вопросов", - подытожил спикер.

Также читайте: Кораблей с пусковыми для "Ониксов" и "Цирконов" у ЧФ РФ нет, - ВМС ВСУ

Ранее сообщалось, что 26 августа 2024 года российские войска впервые применили кассетный "Калибр" для удара по Украине. Остатки ракеты обнаружили на Харьковщине.

Также сообщалось, что РФ строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов".

Характеристики ракеты 3М54 "Калибр"

Длина: 7,2 м (без стартового ускорителя)

Размах крыльев: 3,3 м

Полетный вес: 1320 кг

Вес боевой части: 450 кг

Скорость: 0,7 Маха

Дальность полета: более 1500 км

Читайте на "Цензор.НЕТ": До пяти лет может понадобиться Украине на обезвреживание 400 мин в Черном море, - ВМС