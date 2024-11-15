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До пяти лет может понадобиться Украине на обезвреживание 400 мин в Черном море, - ВМС

Розмінування Чорного моря

Чтобы обезвредить 400 мин в Черном море Украине может понадобиться пять лет, поскольку разминирование в море сильно отличается от разминирования на суше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Впереди нас ждет серьезная операция по разминированию Черного моря - это четыре сотни мин. Разминирование в море сильно отличается от разминирования на суше, где есть только одна плоскость и две координаты, а в море их три, потому что есть еще глубина. На суше мины находятся в статическом положении, а в море ситуация динамическая - если шторм, мину отрывает от рамки, она начинает дрейфовать, может перемещаться по дну", - рассказал Плетенчук.

К тому же, по его словам, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в акваторию Днепро-Бугского лимана и Черного моря, кроме морских мин, попали якорные речные, противодесантные, обычные мины, которыми были заминированы оба берега Днепра. Поэтому ситуация там довольно непростая.

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Также спикер отметил, что разминирование будет происходить в несколько фаз, основная из которых может длиться до 5 лет.

"Первая фаза противоминной операции продлится от 3 до 7 месяцев - это разминирование места стоянок кораблей, портов. Напомню, у нас остаются заблокированными Херсонский и Николаевский порты, в частности, из-за минной опасности и контроля россиянами Кинбурнской косы. Затем от 3 до 5 лет будет продолжаться основная фаза разминирования большей части моря. К сожалению, и в дальнейшем море периодически будет подбрасывать сюрпризы", - отметил Плетенчук.

Он также добавил, что понадобится участие стран-партнеров Украины в черноморском регионе в разминировании и отметил, что такое сотрудничество уже происходит.

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"Все эти взрывоопасные предметы попадают к румынским, болгарским берегам, турецкому проливу и даже грузинскому побережью. Поэтому надеемся, что к разминированию присоединится какая-то противоминная группа. Например, в Европе таких групп есть две - на Балтике и в Средиземном море. Мы надеемся, что в полномасштабной операции по разминированию примут участие наши партнеры - Румыния, Болгария, Турция, Грузия. Сейчас у нас уже есть взаимодействие и сотрудничество, которое касается подготовки специалистов, которые это разминирование проводят ежедневно. Эти команды постоянно работают, проверяют фарватеры", - рассказал Плетенчук.

Автор: 

Черное море (1470) разминирование (705) Плетенчук Дмитрий (159)


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Так в Великій Британії чекають -недочеються з півдесятка переданих Україні тральщиків. Хай Король скаже Ердогану відкрити Босфор,чого чекати -вперед.
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15.11.2024 15:09 Ответить
Після другої світової війни мини під Варною в Чорному морі знешкодили тільки 1969 році.
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15.11.2024 15:10 Ответить
якщо Україна програє війну, будете ловити ці міни по всьому Чорному морю ще років 100.
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15.11.2024 15:15 Ответить
Україна звичайно переможе здихаючу буферну перерацію
Але до чого одне до другого? як кількість мін залежить від того хто кого?
тема до кінця не розкрита - народ вимагає деталізації.
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15.11.2024 15:54 Ответить
В Ізмаілі у 2018 році п'ять мін виловили з Дунаю. Вони лежали на дні з часів Першої та Другої світових воєн. Так що 5 років- то дуже і дуже оптимистично.......Та навіть у Штатах,пам"ятаю років 15 мабуть тому назад підходили до офіційноі якорноі стоянки одного з портів на Атлантичному узбережжі , і я був шокований коли прочитав на карті що постановка на якор на цій стоянці повністью на свій страх і ризик і на повній відповідальності капітана із-за небезпеки донних мін..... Бо під час Другоі Світовоі американці щильно мінували підходи до своіх портів побоючись німецьких субмарін......
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15.11.2024 15:39 Ответить
Цікаво, як їх порахували?
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15.11.2024 18:31 Ответить
 
 