До пяти лет может понадобиться Украине на обезвреживание 400 мин в Черном море, - ВМС

Чтобы обезвредить 400 мин в Черном море Украине может понадобиться пять лет, поскольку разминирование в море сильно отличается от разминирования на суше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Впереди нас ждет серьезная операция по разминированию Черного моря - это четыре сотни мин. Разминирование в море сильно отличается от разминирования на суше, где есть только одна плоскость и две координаты, а в море их три, потому что есть еще глубина. На суше мины находятся в статическом положении, а в море ситуация динамическая - если шторм, мину отрывает от рамки, она начинает дрейфовать, может перемещаться по дну", - рассказал Плетенчук.

К тому же, по его словам, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в акваторию Днепро-Бугского лимана и Черного моря, кроме морских мин, попали якорные речные, противодесантные, обычные мины, которыми были заминированы оба берега Днепра. Поэтому ситуация там довольно непростая.

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Также спикер отметил, что разминирование будет происходить в несколько фаз, основная из которых может длиться до 5 лет.

"Первая фаза противоминной операции продлится от 3 до 7 месяцев - это разминирование места стоянок кораблей, портов. Напомню, у нас остаются заблокированными Херсонский и Николаевский порты, в частности, из-за минной опасности и контроля россиянами Кинбурнской косы. Затем от 3 до 5 лет будет продолжаться основная фаза разминирования большей части моря. К сожалению, и в дальнейшем море периодически будет подбрасывать сюрпризы", - отметил Плетенчук.

Он также добавил, что понадобится участие стран-партнеров Украины в черноморском регионе в разминировании и отметил, что такое сотрудничество уже происходит.

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"Все эти взрывоопасные предметы попадают к румынским, болгарским берегам, турецкому проливу и даже грузинскому побережью. Поэтому надеемся, что к разминированию присоединится какая-то противоминная группа. Например, в Европе таких групп есть две - на Балтике и в Средиземном море. Мы надеемся, что в полномасштабной операции по разминированию примут участие наши партнеры - Румыния, Болгария, Турция, Грузия. Сейчас у нас уже есть взаимодействие и сотрудничество, которое касается подготовки специалистов, которые это разминирование проводят ежедневно. Эти команды постоянно работают, проверяют фарватеры", - рассказал Плетенчук.