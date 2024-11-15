До п’яти років може знадобитися Україні на знешкодження 400 мін у Чорному морі, - ВМС

Щоб знешкодити 400 мін у Чорному морі Україні може знадобитися п'ять років, адже розмінування в морі сильно відрізняється від розмінування на суходолі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Попереду на нас чекає серйозна операція з розмінування Чорного моря — це чотири сотні мін. Розмінування в морі сильно відрізняється від розмінування на суходолі, де є лише одна площина і дві координати, а в морі їх три, бо є ще глибина. На суходолі міни перебувають у статичному положенні, а в морі ситуація динамічна - якщо шторм, міну відриває від рамки, вона починає дрейфувати, може переміщуватись дном", - розповів Плетенчук.

До того ж, за його словами, через підрив росіянами Каховської ГЕС в акваторію Дніпро-Бузького лиману й Чорного моря, окрім морських мін, потрапили якірні річкові, протидесантні, звичайні міни, якими було заміновано обидва береги Дніпра. Тому ситуація там доволі непроста.

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Також речник зауважив, що розмінування відбуватиметься в кілька фаз, основна з яких може тривати до 5 років.

"Перша фаза протимінної операції триватиме від 3 до 7 місяців - це розмінування місця стоянок кораблів, портів. Нагадаю, у нас залишаються заблокованими Херсонський і Миколаївський порти, зокрема, через мінну небезпеку й контроль росіянами Кінбурнської коси. Потім від 3 до 5 років триватиме основна фаза розмінування більшої частини моря. На жаль, і надалі море періодично підкидатиме сюрпризи", - зауважив Плетенчук.

Він також додав, що знадобиться участь країн-партнерів України у чорноморському регіоні у розмінуванні і зазначив, що така співпраця вже відбувається.

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"Всі ці вибухонебезпечні предмети потрапляють до румунських, болгарських берегів, турецької протоки і навіть грузинського узбережжя. Тож сподіваємося, що до розмінування долучиться якась протимінна група. Наприклад, у Європі таких груп є дві - на Балтиці і в Середземному морі. Ми сподіваємося, що в повномасштабній операції з розмінування візьмуть участь наші партнери — Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія. Зараз у нас вже є взаємодія й співпраця, яка стосується підготовки фахівців, які це розмінування проводять щодня. Ці команди постійно працюють, перевіряють фарватери", - розповів Плетенчук.