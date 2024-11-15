Ефективність "Калібрів", якими РФ атакує Україну, знизилася, - ВМС ЗСУ

Російські крилаті ракети "Калібр", якими окупанти атакують Україну, демонструють дедалі меншу ефективність.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Доволі небезпечна зброя, проте її ефективність доволі знизилася з початку повномасштабного вторгнення. Не варто її списувати з рахунків, тому що це доволі масова зброя, якої в них у Чорному морі є достатньо – 8 носіїв у них є. І коли вони не обстрілюють, вони її накопичують, тому що їхній ВПК, хоч і кульгаво, але працює. Проте вони вже зрозуміли, що застосування "калібрів" як окремого виду озброєння не приносить результатів", - пояснив він.

За словами Плетенчука, під час останніх двох атак, коли ворог масово застосовував "Калібри", Повітряні сили України показали стовідсоткове їх знищення. Однак ворог може використовувати ці ракети під час можливих комбінованих атак.

"Будь-яка комбінована атака може відбуватися з їхнім застосуванням. Не треба викреслювати варіант, що вони можуть застосувати їх і окремо в якийсь момент, наприклад, під час учбово-бойових заходів, коли вони можуть вийти в море, щоб навчити своїх моряків такі ракети запускати. Але, знову ж таки, ефективність таких ракет викликає багато питань", - підсумував речник.

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Раніше повідомлялось, що 26 серпня 2024 року російські війська вперше застосували касетний "Калібр" для удару по Україні. Залишки ракети виявили на Харківщині.

Також повідомлялось, що РФ будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів".

Характеристики ракети 3М54 "Калібр"

Довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача)

Розмах крил: 3,3 м

Польотна вага: 1320 кг

Вага бойової частини: 450 кг

Швидкість: 0,7 Маха

Дальність польоту: понад1500 км

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