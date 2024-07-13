РФ будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів", - ВМС ЗСУ

Росія будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів".

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

""Калібри" залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для "Калібрів", і для "Оніксів", - розповів він.

Плетенчук наголосив, що росіяни застосовують "Калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

Він також розповів, що наразі у Чорному та Азовському морях уже кілька днів не спостерігаються носії крилатих ракет. При цьому у Чорному морі кораблі росіян відсутні, в Азовському - зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.