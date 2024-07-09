Вчора війська РФ залучали до обстрілу ракетоносій "Адмірал Макаров", - Плетенчук
8 липня під час масованої атаки на Україну війська РФ використали для обстрілу ракетоносій "Адмірал Макаров", який базується у Новоросійську.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що РФ періодично використовує ракетоносії для обстрілів території України, яких у Чорному морі налічується 8 одиниць.
Використовують вони їх періодично, боєздатних у них зараз в акваторії Чорного моря перебуває 8 одиниць. Із них 3 - це підводні човни проєкту 636 "Варшавянка". Два з них виходять в море, один досить давно знаходиться в порту. З яких причин - поки сказати важко, можливо, він перебуває на ремонті. Ще 3 ракетні кораблі проєкту "Буян М" і 2 фрегати - "Ессен" і "Макаров". Якраз "Макаров" і відстрілявся вчора під час масованої атаки", - розповів Плетенчук.
За його словами, ракетоносій "Адмірал Макаров" вийшов з пункту базування в Новоросійську, відстрілявся, не виходячи фактично у відкрите море, і відразу повернувся на базу.
"Тобто тактика така: вискочити з бази, дати залп і швиденько повернутися туди під прикриттям систем оборони безпосередньо в гавань", - зазначив речник.
Він додав, що росіянам перебувати в Чорному морі дуже небезпечно, тому їхня тактика зведена до застосування підводного човна і до виходів з гавані Новоросійська ракетоносіїв буквально на годину.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
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А тут дійсно какаяразніца, якщо дальність калібрів дозволяє робити пуски по нам, хоч з каспію
Хоча як чергова зелемарафонна переміга для зомбозелебобіків піде.
Далі дотримується угоди з ворогом про "зерновий коридор"? А тим часом ворожі носії КР "Калібр" і далі будуть безперешкодно виходити в море і запускати ракети по українських містах?