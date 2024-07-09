Вчера войска РФ привлекали к обстрелу ракетоноситель "Адмирал Макаров", - Плетенчук

8 июля во время массированной атаки на Украину войска РФ использовали для обстрела ракетоноситель "Адмирал Макаров", базирующийся в Новороссийске.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что РФ периодически использует ракетоносители для обстрелов территории Украины, которых в Черном море насчитывается 8 единиц.

Используют они их периодически, боеспособных у них сейчас в акватории Черного моря находится 8 единиц. Из них 3 - это подводные лодки проекта 636 "Варшавянка". Две из них выходят в море, одна достаточно давно находится в порту. По каким причинам - пока сказать трудно, возможно, он находится на ремонте. Еще 3 ракетных корабля проекта "Буян М" и 2 фрегата - "Эссен" и "Макаров". Как раз "Макаров" и отстрелялся вчера во время массированной атаки", - рассказал Плетенчук.

По его словам, ракетоноситель "Адмирал Макаров" вышел из пункта базирования в Новороссийске, отстрелялся, не выходя фактически в открытое море, и сразу вернулся на базу.

"То есть тактика такая: выскочить с базы, дать залп и быстренько вернуться туда под прикрытием систем обороны непосредственно в гавань", - отметил спикер.

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Он добавил, что россиянам находиться в Черном море очень опасно, поэтому их тактика сведена к применению подводной лодки и к выходам из гавани Новороссийска ракетоносителей буквально на час.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: нв одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.