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Новости Война
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Вчера войска РФ привлекали к обстрелу ракетоноситель "Адмирал Макаров", - Плетенчук

Фрегат адмірал Макаров

8 июля во время массированной атаки на Украину войска РФ использовали для обстрела ракетоноситель "Адмирал Макаров", базирующийся в Новороссийске.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что РФ периодически использует ракетоносители для обстрелов территории Украины, которых в Черном море насчитывается 8 единиц.

Используют они их периодически, боеспособных у них сейчас в акватории Черного моря находится 8 единиц. Из них 3 - это подводные лодки проекта 636 "Варшавянка". Две из них выходят в море, одна достаточно давно находится в порту. По каким причинам - пока сказать трудно, возможно, он находится на ремонте. Еще 3 ракетных корабля проекта "Буян М" и 2 фрегата - "Эссен" и "Макаров". Как раз "Макаров" и отстрелялся вчера во время массированной атаки", - рассказал Плетенчук.

По его словам, ракетоноситель "Адмирал Макаров" вышел из пункта базирования в Новороссийске, отстрелялся, не выходя фактически в открытое море, и сразу вернулся на базу.

"То есть тактика такая: выскочить с базы, дать залп и быстренько вернуться туда под прикрытием систем обороны непосредственно в гавань", - отметил спикер.

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Он добавил, что россиянам находиться в Черном море очень опасно, поэтому их тактика сведена к применению подводной лодки и к выходам из гавани Новороссийска ракетоносителей буквально на час.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: нв одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Автор: 

корабль (2046) ракеты (3618) Плетенчук Дмитрий (175)


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Дані про екіпаж та членів їх родини в студію!
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09.07.2024 11:39 Ответить
мабуть скоро у новоросів буде бентежна ніч.
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09.07.2024 11:40 Ответить
Прагне потрапити на концерт Кобздона,до ескадри крейсера "Моськва"!!))
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09.07.2024 11:40 Ответить
Залучили одразу після бравурних заяв Неїжпапи.
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09.07.2024 11:41 Ответить
Час "Ад.Макараву" вскочити на кр. "Машкву". Хай глибинно совокупляються.
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09.07.2024 11:41 Ответить
Його вже підводний кацапський крейсер зачекався.
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09.07.2024 12:00 Ответить
"Тобто тактика така: вискочити з бази, дати залп і швиденько повернутися туди під прикриттям систем оборони безпосередньо в гавань" Джерело:
А тут дійсно какаяразніца, якщо дальність калібрів дозволяє робити пуски по нам, хоч з каспію
Хоча як чергова зелемарафонна переміга для зомбозелебобіків піде.
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09.07.2024 12:01 Ответить
Якщо за словами адмірала Неїжпапи акваторію на виході з бухт Севастополя замінували українські БЕКи, що дало змогу підірвати чотири рашистські військові кораблі, то чому на виході з Новоросійська він цього не робить?
Далі дотримується угоди з ворогом про "зерновий коридор"? А тим часом ворожі носії КР "Калібр" і далі будуть безперешкодно виходити в море і запускати ракети по українських містах?
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09.07.2024 14:46 Ответить
 
 