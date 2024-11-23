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В базе данных "Военный преступник" есть информация о более чем 680 тысячах человек, - Нацполиция

Нацполіція

В базе данных "Военный преступник" по состоянию на сейчас есть информация о более 680 тысяч граждан, которые так или иначе причастны к вооруженной агрессии РФ.

Об этом в телеэфире заявил заместитель начальника управления расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции Украины Дмитрий Шевчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале полномасштабного вторжения подразделения НПУ создали информационную подсистему, которая называется "Военный преступник". Эта система является межведомственной. На сегодня в нее уже внесена информация относительно 680 тысяч граждан, которые тем или иным образом причастны к вооруженной агрессии", - сказал он.

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Шевчук отметил, что сейчас действия этих лиц тщательно проверяются и им будет дана соответствующая правовая оценка.

Автор: 

Нацполиция (16434) военные преступления (1429)


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Топ комментарии
+2
а дєрьмак і тут пропетляв!
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23.11.2024 00:27
+1
Там точно немає про кого всі думають, бо печерський суд та прокуратура дуже суворо за цім стежать
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23.11.2024 00:29
+1
ООН має видати ордер на арешт усіх хто є в цьому списку. Україна має зробити все щоб ці потвори не могли себе вільно відчувати в демократичних країнах.
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23.11.2024 01:12
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а дєрьмак і тут пропетляв!
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23.11.2024 00:27 Ответить
Там точно немає про кого всі думають, бо печерський суд та прокуратура дуже суворо за цім стежать
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23.11.2024 00:29 Ответить
ООН має видати ордер на арешт усіх хто є в цьому списку. Україна має зробити все щоб ці потвори не могли себе вільно відчувати в демократичних країнах.
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23.11.2024 01:12 Ответить
І Гутерреш особисто вручить на слідуючому збіговиску БРІКС..
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23.11.2024 06:39 Ответить
Втрати кацапні, тобто страта та каліцтво окупантів які були і є (ще живі інваліди) військовими злочинцями близько 730 000 осіб. Кожний повнолітній кацап це потенційний військовий злочинець і терорист. Ті хто виживе в війні залишаться в величезній вязниці під назвою "*********". І це, схоже, буде набагато гіршим за Гулаг... бо наглядачами будуть китайці, а вони уславились найжорстокішими методами катування в історії... Тому ізоляція русні є необхідною для їх покарання.
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23.11.2024 06:26 Ответить
Не фантазуй. Ми вже бачили ізоляцію пуйла-ось так буде і з ізоляцією пуйлостану
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23.11.2024 06:31 Ответить
Будь яка справа починається з фантазій про прибуток та вигоди яка справа має принести. Ну от, наприклад, в ********** три роки фантазували про можливість ядерного удару по Україні. Фантазії позавчора втілились, але наполовину. Тепер "дофантазують" і реалізують "по повній"...
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23.11.2024 06:36 Ответить
Ну це не фантазії-Тут пуйло зі своїм вузькоглазим покровителем грають з американцями в преферанс...українцями
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23.11.2024 06:45 Ответить
А в Ізраїлі у що грають?
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23.11.2024 07:42 Ответить
Не зрівнюй як кажуть куй з пальцем ..Євреї з американцями там грають свою гру ....там співвідношення загиблих 1 до 65 на користь як мінімум. І американці реально допомагають а не надрочують зброю як нам..
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23.11.2024 08:56 Ответить
А зеля с дермаком там є?
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23.11.2024 10:04 Ответить
 
 