В базе данных "Военный преступник" есть информация о более чем 680 тысячах человек, - Нацполиция

В базе данных "Военный преступник" по состоянию на сейчас есть информация о более 680 тысяч граждан, которые так или иначе причастны к вооруженной агрессии РФ.

Об этом в телеэфире заявил заместитель начальника управления расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции Украины Дмитрий Шевчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале полномасштабного вторжения подразделения НПУ создали информационную подсистему, которая называется "Военный преступник". Эта система является межведомственной. На сегодня в нее уже внесена информация относительно 680 тысяч граждан, которые тем или иным образом причастны к вооруженной агрессии", - сказал он.

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Шевчук отметил, что сейчас действия этих лиц тщательно проверяются и им будет дана соответствующая правовая оценка.