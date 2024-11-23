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Новости Санкции против России
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Сийярто назвал атакой на суверенитет Венгрии санкции США против российского Газпромбанка

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение США наложить санкции на Газпромбанк ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы, повышая риски преждевременного прекращения поставок российского природного газа на континент.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Сийярто назвал действия США "атакой на наш суверенитет". В Стамбуле венгерский министр "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

Венгрия - вместе со Словакией и Австрией - является одной из немногих в ЕС, которые все еще полагаются на газ из России для своих энергетических нужд.

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита", - сказал Сийярто на встрече в Стамбуле. Вместе "мы найдем решение для обеспечения безопасности наших энергопоставок".

Также читайте: В новом пакете санкций ЕС будут ограничения против теневого флота России, - Домбровскис

Как известно, европейские страны, которые до сих пор покупают российский газ, платят за поставки именно через "Газпромбанк". Введение американских санкций может закрыть для них эту возможность.

Как пишет Bloomberg, прекращение поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо.

Автор: 

Венгрия (1935) Газ (10223) санкции (11263) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+47
Ну давай війну оголошуй, розумник.
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23.11.2024 00:36
+31
Дивно звучить заява. Його когнітивний дисонанс не мучає? Повна залежність від рашки - це суверенітет?
А ще свобода - це рабство, неуцтво - сила. Все по Оруелу, а ще трохи по фрейду
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23.11.2024 00:54
+28
То накладіть санкції на США.....
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23.11.2024 00:52
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Чого-чого Угорщини ? А обсрайто ще той жартівник
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23.11.2024 00:35 Ответить
типичная "гегемония" США, що звичною мовою означає "капіталістична конкуренція"
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23.11.2024 13:16 Ответить
Образили мад'ярів ,а вони мі*єт вже рашці зробили
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23.11.2024 17:59 Ответить
Ну давай війну оголошуй, розумник.
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23.11.2024 00:36 Ответить
ПРИЧІНА *****, якому ти дупу вилизав ,Ти диви , яке кончене !!! На Український суверенітет , можно , то розбирайся з РАШИСТАМИ
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23.11.2024 01:10 Ответить
Нагадує проститутку яка дуже переймається коли її постійного клієнта-бандита садять до вязниці за вбивства і грабунки...
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23.11.2024 05:58 Ответить
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23.11.2024 00:38 Ответить
Угорщина, єдина у Євросоюзі, дуже легковажно ставиться до всього, що стосується російських спецслужб. Угорщина - єдина країна ЄС, яка не вислала російських дипломатів після вторгнення Росії до України. Навпаки, відтоді їхня кількість навіть зросла.
Журналісти-розслідувачі з'ясували, що син керівника Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергія Наришкіна живе у Будапешті в розкішній квартирі, володіння якої приписують компанії, близькій до Антала Рогана, голови відомства прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

B плані енергетичної безпеки Угорщина дуже залежить від Росії. За останні вісім років Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої джерела отримання енергоносіїв, і тепер це має неприємні наслідки.

Найголовніший інтерес Угорщини полягає у тому, щоб "Газпром" не зупинив їй постачання.
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23.11.2024 00:40 Ответить
Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають "шпигунським банком", оскільки в його керівництві - вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
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23.11.2024 00:42 Ответить
Вже давно відомо що Угорський уряд ліг під рашистов й "********".
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23.11.2024 00:50 Ответить
Совсем уже сдурел ******
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23.11.2024 00:44 Ответить
Не інакше, як очикуваний камімінг-аут всесвітньо відомого пасивного педіраста. Суверенітет Угорщини = ліквідності Газпромбанку.
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23.11.2024 00:47 Ответить
То накладіть санкції на США.....
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23.11.2024 00:52 Ответить
Обсійярили уйоббика
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23.11.2024 00:52 Ответить
Дивно звучить заява. Його когнітивний дисонанс не мучає? Повна залежність від рашки - це суверенітет?
А ще свобода - це рабство, неуцтво - сила. Все по Оруелу, а ще трохи по фрейду
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23.11.2024 00:54 Ответить
Типу Газпромбанк прописаний в Конституції Угорщини? Чи як це працює.
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23.11.2024 00:56 Ответить
Пішов в дупу,довбаний угорський *****.
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23.11.2024 00:56 Ответить
Не дочекався санітарів з уколом ...
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23.11.2024 00:59 Ответить
Не подобається, повертайте борги та виходьте з ЕС і чемодан, вокзал, Рашка. Все дуже просто.
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23.11.2024 01:15 Ответить
Навіщо в центрі Європи шматок паРаші? Краще ізоляція і санкції.
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23.11.2024 04:37 Ответить
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23.11.2024 10:57 Ответить
Дивно не це, а реакція, вірніше її відсутність, євросоюзу ...
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23.11.2024 11:00 Ответить
угорці повинні зрозуміти, що трампу на Угорщину буде взагалі *****, бо коли трамп навіть чує назву цієї країни, то просто уявляє собі якихось далеких голодних тубільців, і не більше.
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23.11.2024 01:33 Ответить
Трамп бачить демократа Сороса...
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23.11.2024 06:01 Ответить
трамп не має уяви про його походження.
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23.11.2024 06:27 Ответить
Має. Кожна партія має і постійно доповнює досьє на спонсорів своїх конкурентів.
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23.11.2024 06:31 Ответить
трамп - не партія, тому уявлення зеленого не має, де та Угорщина, і з якого Пешту взагалі узявся Шварц, на батьківщину якого йому *****. Впевнений, що трамп уявляє Угорщіну країною, де населення з голоду їсть котів.
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23.11.2024 08:01 Ответить
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23.11.2024 11:02 Ответить
Семе́н Ю́дкович Могиле́вич, також відомий, як Сева - український бос, кримінальний авторитет, російської організованої злочинності.

1990 року Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп. Відомо, що в Угорщині він створив ряд комерційних структур.

Повертаючись до ролі Семена Могилевича у створенні "РосУкрЕнерго", слід повернутися до дев'яностих, коли угорська поліція фіксувала, що люди Могилевича звідкись мали цінні папери «Газпрому». З'ясувалося, що структури Могилевича отримали доступ до глави "Газпрому" Рема Вяхірєва через його радника В'ячеслава Кузнєцова, колишнього високопосадовця МВС РФ.

Саме з його допомогою Могилевичу вдалося отримати частину акцій "Газпрому".
Кримінальний авторитет Семен Могилевич опікувався продажами російського газу в Україну через компанію "РосУкрЕнерго".


Але поставки газу мали бути не прямими - між «Газпромом» і «Нафтогазом», а через посередника.

У Росії цей план підтримав тодішній прем'єр-міністр Черномирдін, в Україні - його колега Лазаренко. З Павлом Лазаренко вели переговори його радник і водночас "права рука" Могилевича Ігор Рибалка.

Частину газу купували в Туркменістані - цим займалися структури "Газпрому" і Могилевича. Потім разом із російським газом він потрапив до транзитної компанії, яка вже постачала його в Україну. Все це, звичайно ж, відбувалося на папері - газонасосних потужностей у транзитної компанії теж не було. Але було й інше - можливість фальсифікувати фінансову документацію, що принесло організаторам схеми сотні мільйонів доларів прибутку. Діяльність транзитерів контролював Могилевич, який займався найскладнішим завданням - легалізацією крадених грошей на Заході, де "відмити" такі прибутки дуже складно.
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23.11.2024 01:39 Ответить
У квітні 2005 року тодішній голова СБУ Олександр Турчинов заявив, що Семен Могилевич був пов'язаний з РосУкрЕнерго.
Це було підтверджено 20-томним досьє на Могилевича протягом дванадцятирічного періоду.
У 2006 році Турчинов заявив з парламентської трибуни, що зареєстрована у Швейцарії компанія «РосУкрЕнерго», зареєстрована Фірташем, яка була основним постачальником природного газу в Україну з 2003 року після заміни зареєстрованої в Угорщині Eural Trans Gas, яка в свою чергу замінила Itera в грудні 2002 року, мала Семена Могилевича, «який має багато соратників з російської мафії». як «мовчазний партнер».
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23.11.2024 01:43 Ответить
Eural Trans Gas - фірма зі статутним капіталом $12 тис., зареєстрованої 5 грудня 2002 року в угорському селищі Чабди. Саме через неї в Україну постачався туркменський газ.
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23.11.2024 01:49 Ответить
Коли з'ясувалося, що співвласником «РосУкрЕнерго» є український мільйонер Дмитро Фірташ, почали говорити про його партнерські зв'язки з Семеном Могилевичем.



Натомість юристи Дмитра Фірташа після арешту «хрещеного батька» виступили з офіційною заявою, що їхній клієнт жодних ділових стосунків з Могилевичем не мав і не має.
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23.11.2024 01:51 Ответить
Після зміни керівництва СБУ 2005 року справа Могилевича була знищена, незважаючи на розпорядження нового голови відомства Ігоря Дріжчаного про заборону знищення будь-яких документів.

Усі ці події відбулися під час Російсько-українського газового конфлікту 2005-2006 років. У той же час з'явилася інформація про зв'язки Семена Могилевича з компаніями «РосУкрЕнерго» та «Eural Trans Gas», що фігурували в конфлікті.
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23.11.2024 01:58 Ответить
У 2014 році https://www.reuters.com/investigates/special-report/russia/#article-5-the-kiev-connection Reuters опублікувало розслідування про те, як Газпромбанк відкрив кредитну лінію Фірташу на 11 млрд дол. За ці гроші бізнесмен придбав "Азот" (Сєвєродонецьк), "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", морський порт "Ніка тера", "Надра банк", концерн "Стирол" та активи за кордоном.
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23.11.2024 07:52 Ответить
Ну то нехай переселяються усією своєю ,угорською, шоблою на свою історичну батьківщину Мордовію та користуються до дірок Газпромбанками ,газами та нафтою на повен свій суверенітет.
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23.11.2024 01:39 Ответить
шось шалавай ************
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23.11.2024 01:40 Ответить
хтось має цьому довбойопу дипломатично відповісти. Євросоюз дав два роки усім країнам членам ЄС на те, щоб вони за цей час знайшли альтернативні джерела постачання нафти і газу у свої країни. Тож тепер ****** пеняйте на себе і не скигліть. Вас попереджали. у вас було 2 роки. тепер заваліть єпало і не скигліть. або накуй на вихід із ЄС. і з НАТО теж.
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23.11.2024 02:05 Ответить
Україна давно мала поставити перед угорцями питання:
Або зброя, або немає труби з газом!
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23.11.2024 03:04 Ответить

Заява надійшла з країни, названої на честь цього захворювання шкіри.
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23.11.2024 03:14 Ответить
Где ж ми харчеваться будем?! Ніколи не думав що угорці таки проститутки.
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23.11.2024 03:23 Ответить
І то ще м'яко сказано
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23.11.2024 05:35 Ответить
А кто Алойiзовичу в туза лазив (нацизм, рашизм, с его шовинизмом - это крайняя ступень национализма ), потому им не привыкать.
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23.11.2024 06:41 Ответить
тому шо треба було вірити саперу Водічкі.
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23.11.2024 08:32 Ответить
Коли великий гурт збирається, то хтось один хоче меньше всіх щось робити, але більше за всіх отримувати ніщаків. Таких позаочі називають "хитроzопі"
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23.11.2024 04:32 Ответить
Дайте угадаю с первАГА раза, типо, это ЕЭСУченная баб Юлька?
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23.11.2024 06:43 Ответить
Поразительная это тема. Уже третье десятилетие эта джуль--ета гурканит уркаганит по всей стране и в парламенте, 20 лет назад все раскопали за эту Жучку, и тем не менее оно и вчера с трибуны рады опять шатает страну в сотый раз! И никто не пристрелит.
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23.11.2024 08:28 Ответить
Вони отримували від ***** через цей банк хабарі
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23.11.2024 06:05 Ответить
от нафіга такі дегенерати в Євросоюзі та в НАТО?
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23.11.2024 06:22 Ответить
Нну то гроші пуйлу садяри знайдуть як віддати-головне шоб ТРУБА працювала ...
Шо там ..затихли про азербайжанський газ по українській трубі???
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23.11.2024 06:25 Ответить
Пі Ся-й Ярко піт р орбанський
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23.11.2024 06:34 Ответить
I коли вже тих i так iобiкiв падуча хопить.
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23.11.2024 06:37 Ответить
чого переживаєш, з валізою поїдеш, тільки головне не переплутати їх, а то буде сюрприз
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23.11.2024 07:01 Ответить
Орбан і Сіярто так довго вилизували Трампу, а тут така "несподіванка" від Байдена на завершенні каденції. І хоч Трамп хоче зближення з Х-уйлом, але йому буде важко догодити своїм угорським шанувальникам, не переконавши політикум США, що це відповідає національним інтересам їх країни (хоча формально, якщо Байден вводить санкції без погодження з Конгресом, то й Трамп зможе їх скасувати без погодження із законодавцями).
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23.11.2024 07:14 Ответить
А почему так витиевато? Говори прямо - "наш обосранный суверинитет зависит от кацапского газмясбанка".
Можно еще добавить - "Нату - геть". Только вы, клоуны, уже в НАТО, чтобы уберечься от кацапляндии. Когнитивный диссонанс
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23.11.2024 07:25 Ответить
Можна слати вітальну листівку дроном самому путлєру в зв'язку з розширенням рашки? Додалась Білоруська область, Грузинська на підході, а тепер і угорці фактично визнали себе Угорською областю ерефії. Перепис дикунів продовжується.
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23.11.2024 07:28 Ответить
Нехай висловить «глибоке занепокоєння».
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23.11.2024 07:38 Ответить
США наклали санкції! Сіярто у відповідь наклав у штани.
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23.11.2024 07:41 Ответить
Смішне чувирло... Ой, сіярто!
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23.11.2024 07:42 Ответить
Гарно будувати свою незалежність на дотація з ЄС, енергоносіях з недокраїни за спиною Країни, яка стікаючи кров'ю закриває тебе від навали. Уйобіки.
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23.11.2024 07:46 Ответить
І чому у всіх своїх бідах , цей продажний мадяр, вважає винними тільки українців? Мабуть , тому, що продажний!
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23.11.2024 08:07 Ответить
Долари США - це валюта Сполучених Штатів, і вони мають повне право заборонити використання своєї валюти для певних транзакцій, що вони й зробили. А при чому тут Угорщина? Платіть у рупіях - і жодних проблем не буде.
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23.11.2024 08:33 Ответить
Чи в фублях.
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23.11.2024 08:35 Ответить
Ага, напхали пачок в контейнер, і повезли, які проблеми? Ясно що той банк був дуже важливий для кацапів.
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23.11.2024 08:56 Ответить
орбан/сіярто, коли вже Угорщину у брікс загонете?
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23.11.2024 09:18 Ответить
Петрику давай збирай понаєхів, і взад на істаріческую там буде вам і газ і нафта.
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23.11.2024 09:34 Ответить
Укаїіні б зі свого боку долучитися санкціями на трубу.
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23.11.2024 10:06 Ответить
Було 3 роки, щоб переорієнтуватися на інших постачальників.

Орбан та Сіярто цього навмисно не робили.

Тому загроза суверенітету Угорщини - це Орбан та Сіярто.
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23.11.2024 10:27 Ответить
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23.11.2024 11:00 Ответить
*****, а не пішли ви нх!
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23.11.2024 12:12 Ответить
Ну якщо санкції проти парашкі загрожують суверенетету угорщіни, то мабуть ніякої суверенної угорщіни не існує. А існує угорський регіон рф.
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23.11.2024 12:15 Ответить
Але транзит їм , й досі , продовжується !
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23.11.2024 18:54 Ответить
 
 