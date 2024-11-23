Сийярто назвал атакой на суверенитет Венгрии санкции США против российского Газпромбанка
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение США наложить санкции на Газпромбанк ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы, повышая риски преждевременного прекращения поставок российского природного газа на континент.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Сийярто назвал действия США "атакой на наш суверенитет". В Стамбуле венгерский министр "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".
Венгрия - вместе со Словакией и Австрией - является одной из немногих в ЕС, которые все еще полагаются на газ из России для своих энергетических нужд.
"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита", - сказал Сийярто на встрече в Стамбуле. Вместе "мы найдем решение для обеспечения безопасности наших энергопоставок".
Как известно, европейские страны, которые до сих пор покупают российский газ, платят за поставки именно через "Газпромбанк". Введение американских санкций может закрыть для них эту возможность.
Как пишет Bloomberg, прекращение поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо.
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Журналісти-розслідувачі з'ясували, що син керівника Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергія Наришкіна живе у Будапешті в розкішній квартирі, володіння якої приписують компанії, близькій до Антала Рогана, голови відомства прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
B плані енергетичної безпеки Угорщина дуже залежить від Росії. За останні вісім років Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої джерела отримання енергоносіїв, і тепер це має неприємні наслідки.
Найголовніший інтерес Угорщини полягає у тому, щоб "Газпром" не зупинив їй постачання.
Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
А ще свобода - це рабство, неуцтво - сила. Все по Оруелу, а ще трохи по фрейду
1990 року Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп. Відомо, що в Угорщині він створив ряд комерційних структур.
Повертаючись до ролі Семена Могилевича у створенні "РосУкрЕнерго", слід повернутися до дев'яностих, коли угорська поліція фіксувала, що люди Могилевича звідкись мали цінні папери «Газпрому». З'ясувалося, що структури Могилевича отримали доступ до глави "Газпрому" Рема Вяхірєва через його радника В'ячеслава Кузнєцова, колишнього високопосадовця МВС РФ.
Саме з його допомогою Могилевичу вдалося отримати частину акцій "Газпрому".
Кримінальний авторитет Семен Могилевич опікувався продажами російського газу в Україну через компанію "РосУкрЕнерго".
Але поставки газу мали бути не прямими - між «Газпромом» і «Нафтогазом», а через посередника.
У Росії цей план підтримав тодішній прем'єр-міністр Черномирдін, в Україні - його колега Лазаренко. З Павлом Лазаренко вели переговори його радник і водночас "права рука" Могилевича Ігор Рибалка.
Частину газу купували в Туркменістані - цим займалися структури "Газпрому" і Могилевича. Потім разом із російським газом він потрапив до транзитної компанії, яка вже постачала його в Україну. Все це, звичайно ж, відбувалося на папері - газонасосних потужностей у транзитної компанії теж не було. Але було й інше - можливість фальсифікувати фінансову документацію, що принесло організаторам схеми сотні мільйонів доларів прибутку. Діяльність транзитерів контролював Могилевич, який займався найскладнішим завданням - легалізацією крадених грошей на Заході, де "відмити" такі прибутки дуже складно.
Це було підтверджено 20-томним досьє на Могилевича протягом дванадцятирічного періоду.
У 2006 році Турчинов заявив з парламентської трибуни, що зареєстрована у Швейцарії компанія «РосУкрЕнерго», зареєстрована Фірташем, яка була основним постачальником природного газу в Україну з 2003 року після заміни зареєстрованої в Угорщині Eural Trans Gas, яка в свою чергу замінила Itera в грудні 2002 року, мала Семена Могилевича, «який має багато соратників з російської мафії». як «мовчазний партнер».
Натомість юристи Дмитра Фірташа після арешту «хрещеного батька» виступили з офіційною заявою, що їхній клієнт жодних ділових стосунків з Могилевичем не мав і не має.
Усі ці події відбулися під час Російсько-українського газового конфлікту 2005-2006 років. У той же час з'явилася інформація про зв'язки Семена Могилевича з компаніями «РосУкрЕнерго» та «Eural Trans Gas», що фігурували в конфлікті.
Або зброя, або немає труби з газом!
Заява надійшла з країни, названої на честь цього захворювання шкіри.
Шо там ..затихли про азербайжанський газ по українській трубі???
Можно еще добавить - "Нату - геть". Только вы, клоуны, уже в НАТО, чтобы уберечься от кацапляндии. Когнитивный диссонанс
Орбан та Сіярто цього навмисно не робили.
Тому загроза суверенітету Угорщини - це Орбан та Сіярто.