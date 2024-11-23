Сийярто назвал атакой на суверенитет Венгрии санкции США против российского Газпромбанка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение США наложить санкции на Газпромбанк ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы, повышая риски преждевременного прекращения поставок российского природного газа на континент.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Сийярто назвал действия США "атакой на наш суверенитет". В Стамбуле венгерский министр "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

Венгрия - вместе со Словакией и Австрией - является одной из немногих в ЕС, которые все еще полагаются на газ из России для своих энергетических нужд.

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита", - сказал Сийярто на встрече в Стамбуле. Вместе "мы найдем решение для обеспечения безопасности наших энергопоставок".

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Как известно, европейские страны, которые до сих пор покупают российский газ, платят за поставки именно через "Газпромбанк". Введение американских санкций может закрыть для них эту возможность.

Как пишет Bloomberg, прекращение поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо.