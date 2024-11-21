В новом пакете санкций ЕС будут ограничения против теневого флота России, - Домбровскис

Страны-члены ЕС прорабатывают 15-й пакет санкций, которой будет содержать, в частности, меры против российского "теневого" танкерного флота, с помощью которого Россия пытается обходить ограничения ЕС и G7 на предельную цену российской нефти.

Об этом сегодня в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам торговли) рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы применяем санкции, Россия пытается найти путь для их обхода. Именно поэтому мы должны активно работать против таких попыток. Одним из элементов будущего 15-го пакета санкций точно будут меры против кораблей, привлеченных к так называемому "теневому флоту" РФ, который используется для обхода ограничения цены на нефть (транспортируемую морем. - Ред.), введенного G7. Это то, что должно быть в нашей повестке дня", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

При этом Домбровскис вступил в очную дискуссию с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который также принял участие в пресс-конференции, как представитель Венгерского председательства в ЕС. В частности, венгерский чиновник заявил, что политика ЕС в сфере тарифов и санкций против РФ является ошибочной, что она "наносит вред европейской экономике", а попытки с помощью санкций "поставить экономику России на колени" и, таким образом, остановить войну, якобы, "провалились".

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"Я хочу сказать, что санкции работают. Мы предоставляем регулярное обновление для стран-членов о влиянии российской войны на европейскую экономику, включающее влияние от санкций... Если посмотреть на эффект санкций для российской экономики - мы видели быстрое уменьшение вдвое суверенных резервов России. Да, это был существенный "буфер", но он быстро исчерпывается. Большой проблемой для российской экономики является доступ к финансированию, что отражается в действиях Центробанка РФ, который поднял учетную ставку до 21 процента, что является одним из самых высоких показателей в мире", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что существенные проблемы в связи с европейскими санкциями испытывают также многие секторы российской промышленности, которые сталкиваются с прерыванием цепей поставок. И этот перечень влияний ограничительных мер ЕС на экономику России, по словам представителя Еврокомиссии, можно продолжать долго.

"В том, что касается предложений, которые Европейская комиссия сейчас готовит по тарификации российских и белорусских сельскохозяйственных товаров, этот вопрос был решен уже в июле, когда были приняты и вступили в силу так называемые зерновые регуляторные правила ЕС. Этими правилами были введены существенные, практически, запрещающие тарифы на российское и белорусское зерно и другие аграрные товары. Потому что мы видели нарушения на рынке ЕС, которые были вызваны российской агрессивной войной", - отметил исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

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При этом он сообщил, что применение ограничительных мер против поставок в ЕС российского газа не будет включено в новый пакет санкций, потому что страны ЕС никогда не были способны прийти к консенсусу вокруг этого вопроса.