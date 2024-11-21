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Новини Санкції проти Росії
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У новому пакеті санкцій ЄС будуть обмеження проти тіньового флоту Росії, - Домбровскіс

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс

Країни-члени ЄС опрацьовують 15-й пакет санкцій, якій міститиме, зокрема, заходи проти російського "тіньового" танкерного флоту, за допомогою якого Росія намагається обходити обмеження ЄС та G7 на граничну ціну російської нафти.

Про це сьогодні у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) розповів виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми застосовуємо санкції, Росія намагається віднайти шлях для їх обходу. Тож саме тому ми маємо активно працювати проти таких спроб. Одним з елементів майбутнього 15-го пакету санкцій точно будуть заходи проти кораблів, що залучені до так званого "тіньового флоту" РФ, який використовується для обходу обмеження ціни на нафту (що транспортується морем. - Ред.), запровадженого G7. Це те, що має бути у нашому порядку денному", - наголосив представник Єврокомісії.

При цьому Домбровскіс втупив в очну дискусію із міністром закордонних справ і торгівлі Угорщини Петером Сійярто, який також взяв участь у прес-конференції, як представник Угорського головування в ЄС. Зокрема, угорський урядовець заявив, що політика ЄС у сфері тарифів і санкцій проти РФ є помилковою, що вона "завдає шкоди європейській економіці", а спроби за допомогою санкцій "поставити економіку Росії на коліна" та, таким чином, зупинити війну, нібито, "провалилися".

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"Я хочу сказати, що санкції працюють. Ми надаємо регулярне оновлення для країн-членів щодо впливу російської війни на європейську економіку, що включає вплив від санкцій… Якщо подивитися на ефект санкцій для російської економіки – ми бачили швидке зменшення вдвічі суверенних резервів Росії. Так, це був суттєвий "буфер", але він швидко вичерпується. Великою проблемою для російської економіки є доступ до фінансування, що відображується у діях Центробанку РФ, який підняв облікову ставку до 21 відсотка, що є одним з найвищих показників у світі", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що суттєві проблеми у зв’язку із європейськими санкціями відчувають також багато секторів російської промисловості, які стикаються із перериванням ланцюгів постачання. І цей перелік впливів обмежувальних заходів ЄС на економіку Росії, за словами представника Єврокомісії, можна продовжувати довго.

"В тому, що стосується пропозицій, які Європейська комісія наразі готує щодо тарифікації російських і білоруських сільськогосподарських товарів, це питання було вирішено вже у липні, коли були прийняті та набули сили так звані зернові регуляторні правила ЄС. Цими правилами були введені суттєві, практично, забороняючі тарифи на російське та білоруське зерно та інші аграрні товари. Тому що ми бачили порушення на ринку ЄС, що були спричинені російською агресивною війною", - зауважив виконавчий віце-президент Європейської комісії.

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При цьому він повідомив, що застосування обмежувальних заходів проти поставок до ЄС російського газу не буде включеним до нового пакету санкцій, тому що країни ЄС ніколи не були спроможними дійти консенсусу навколо цього питання.

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Домбровскіс Валдіс (114) нафта (5493) санкції (11777) флот (325) Євросоюз (13341)


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Не будити з тих танкерів нафту і СПГ скачувати, чи портове обслуговування відмінити?
Краще об'явіть ембарго на всі кацапські углеводороди!
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21.11.2024 22:47 Відповісти
А нельзя ли отстранить ещё и российских хоккеистов от нхл, а то там путиноид на рекорд идёт - ещё чуть чуть и на весь мир о нём визжать будут. Тоже и с теннисом - сколько можно их терпеть на международных соревнованиях? Когда их забанят?
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21.11.2024 23:12 Відповісти
А спорт тут яким боком? Тут інформація про танкерний флот.
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21.11.2024 23:18 Відповісти
Блокировать их со всех сторон и глушить санкциями любого кто захочет подзаработать помогая выродкам.
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21.11.2024 23:24 Відповісти
Олег Пономарь: Дембельский аккорд Байдена!
Министерство финансов США сегодня ввело новый пакет санкций, направленных на ограничение доступа России к международной финансовой системе.
Санкции в частности наложены на один из крупнейших российских банков - Газпромбанк - и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и Кипре.
Напомню, что это единственный банк в России, который обслуживал оплату небольшого количества нефти некоторыми европейскими странами по нефтепроводу Дружба. И по просьбе этих европейских союзников США не вводили санкции против этого банка.
Сегодня Байдену уже пофиг.
С лета 2014 года Газпромбанк находился под секторальными санкциями США и Евросоюза, запрещающими предоставлять банку долгосрочное финансирование. С весны 2022 года руководителям банка запрещен въезд в США. Теперь Газпромбанк, сохранявший доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, будет практически исключен из банковской системы США. Нынешние ограничения запрещают торговлю с американцами и замораживают его американские активы.
В общей сложности под санкции попали более 50 российских банков (в частности БКС-банк, «Банк Кремлевский», «Братский народный банк», «ДОМ.РФ», банки «Центрокредит», «Синара», «Агророс» и «Итуруп»), более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников, среди которых заместители Центробанка РФ и несколько сотрудников отделения банка ВТБ в Китае.
В ведомстве предупредили, что продолжение корреспондентских отношений с российскими банками и подключение к российской «Системе передачи финансовых сообщений» (СПФС), которой Москва пытается заменить SWIFT, связано со значительным санкционным риском для иностранных финансовых учреждений.
https://www.ponomaroleg.com/sankczionnyj-final-bajdena/
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21.11.2024 23:26 Відповісти
Після того, як у грудні 2022 року були запроваджені перші обмеження на експорт російської нафти, москва зібрала "тіньовий флот" із понад 400 суден. Бо з 2022 року російські компанії почали скуповувати старі судна, а західні власники скористалися рідкісним шансом позбутися їх за високими цінами. Серед перших - побудований 2005 року танкер Kudos Stars, його придбали за 35 млн доларів. Серед найдорожчих - приблизно 43 млн доларів - танкер Galian 2, побудований у 2007 році. Такі ціни вдвічі-втричі перевищували ринкові для суден аналогічного розміру та віку. Російські нафтові компанії та трейдери спеціально шукали неросійських власників та операторів, щоб приховати зв'язки з такими танкерами. Ьагато танкерів з того часу було перейменовано, багато одночасно змінили прапор. Угодам також сприяли юристи та брокери, включаючи зареєстровану в Лондоні компанію Braemar. І зараз ми маємо рідкісну можливість побачити внесок британських юристів та суднових брокерів у створення "тіньового флоту" росії. Протягом століть Лондон був світовим центром морської індустрії, а компанія Braemar є одним із провідних брокерів - зводить продавців та покупців за відсоток від кінцевої вартості. Ну як то кажуть - нічого особистого, це тільки бізнес. Також для придбання судів росія використовує корпоративні офшорні структури, а для управління танкерами призначають компанії в різних частинах світу. Це означає, що західним урядам важко визначити, кому належать танкери, хто їх придбав чи хто контролює операції. .Наразі вони перевозять близько 4 млн барелів на день і продовжують приносити краіні агресору мільярди доларів прибутку на рік. ,
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21.11.2024 23:51 Відповісти
В Греції траур.
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22.11.2024 01:13 Відповісти
Яка це херня насправді...
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22.11.2024 04:33 Відповісти
 
 