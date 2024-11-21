У новому пакеті санкцій ЄС будуть обмеження проти тіньового флоту Росії, - Домбровскіс

Країни-члени ЄС опрацьовують 15-й пакет санкцій, якій міститиме, зокрема, заходи проти російського "тіньового" танкерного флоту, за допомогою якого Росія намагається обходити обмеження ЄС та G7 на граничну ціну російської нафти.

Про це сьогодні у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) розповів виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми застосовуємо санкції, Росія намагається віднайти шлях для їх обходу. Тож саме тому ми маємо активно працювати проти таких спроб. Одним з елементів майбутнього 15-го пакету санкцій точно будуть заходи проти кораблів, що залучені до так званого "тіньового флоту" РФ, який використовується для обходу обмеження ціни на нафту (що транспортується морем. - Ред.), запровадженого G7. Це те, що має бути у нашому порядку денному", - наголосив представник Єврокомісії.

При цьому Домбровскіс втупив в очну дискусію із міністром закордонних справ і торгівлі Угорщини Петером Сійярто, який також взяв участь у прес-конференції, як представник Угорського головування в ЄС. Зокрема, угорський урядовець заявив, що політика ЄС у сфері тарифів і санкцій проти РФ є помилковою, що вона "завдає шкоди європейській економіці", а спроби за допомогою санкцій "поставити економіку Росії на коліна" та, таким чином, зупинити війну, нібито, "провалилися".

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"Я хочу сказати, що санкції працюють. Ми надаємо регулярне оновлення для країн-членів щодо впливу російської війни на європейську економіку, що включає вплив від санкцій… Якщо подивитися на ефект санкцій для російської економіки – ми бачили швидке зменшення вдвічі суверенних резервів Росії. Так, це був суттєвий "буфер", але він швидко вичерпується. Великою проблемою для російської економіки є доступ до фінансування, що відображується у діях Центробанку РФ, який підняв облікову ставку до 21 відсотка, що є одним з найвищих показників у світі", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що суттєві проблеми у зв’язку із європейськими санкціями відчувають також багато секторів російської промисловості, які стикаються із перериванням ланцюгів постачання. І цей перелік впливів обмежувальних заходів ЄС на економіку Росії, за словами представника Єврокомісії, можна продовжувати довго.

"В тому, що стосується пропозицій, які Європейська комісія наразі готує щодо тарифікації російських і білоруських сільськогосподарських товарів, це питання було вирішено вже у липні, коли були прийняті та набули сили так звані зернові регуляторні правила ЄС. Цими правилами були введені суттєві, практично, забороняючі тарифи на російське та білоруське зерно та інші аграрні товари. Тому що ми бачили порушення на ринку ЄС, що були спричинені російською агресивною війною", - зауважив виконавчий віце-президент Європейської комісії.

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При цьому він повідомив, що застосування обмежувальних заходів проти поставок до ЄС російського газу не буде включеним до нового пакету санкцій, тому що країни ЄС ніколи не були спроможними дійти консенсусу навколо цього питання.