За сутки на фронте зафиксировано 194 боестолкновения. Больше всего - на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях - Генштаб
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, совершил 4560 обстрелов, в том числе 123 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1490 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закитное, Северск, Великая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казацкое.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы российских захватчиков.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении, враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часова Яра.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.
На Времевском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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Опубліковано 20 вересня 2024 року, 17:13
Новини
Верховна Рада України на пленарному засіданні 19 вересня 2024 року прийняла в цілому проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» (реєстр. № 12043). За відповідне рішення проголосувало 281 народний депутат України.
Змінено назви 10 міст, численних селищ та сіл у різних областях України.
Відповідно до положень Постанови у Донецькій області перейменовано:
селище Петрівка Бахмутського району на селище Новоспаське;
село Іскра Волноваського району на село Андріївка-Клевцове;
село Красна Поляна Волноваського району на село Нова Каракуба;
село Петрівське Волноваського району на село Давидовське;
село Орлово-Іванівка Горлівського району на село Сулинівка;
селище Московське Горлівського району на селище Куликівське; селище Кутейникове Донецького району на селище Попова Балка;
селище Новомосковське Донецького району на селище Тихе;
село Ванюшкине Кальміуського району на село Фролівське;
село Мічуріне Кальміуського району на село Грінталь;
село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району (Код КАТОТТГ UA14100010300095728) на село Кам'янувате;
село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району (Код КАТОТТГ UA14100010290072884) на село Чорне;
село Первомайське Новоазовської міської територіальної громади Кальміуського району на село Паланка;
село Петрівське Кальміуської міської територіальної громади Кальміуського району на село Стахівське;
село Петрівське Старобешівської сільської територіальної громади Кальміуського району на село Звитяжне;
селище Андріївка Краматорського району на селище Суханівка;
село Надеждівка Краматорського району на село Надія;
село Зоря Маріупольського району на село Афіни;
селище Нікольське Маріупольського району на селище Микільське;
село Первомайське Маріупольського району на село Домаха;
селище Восход Покровського району на селище Східне;
селище Желанне Покровського району на селище Благодатне;
село Желанне Перше Покровського району на село Бажане Перше;
село Желанне Друге Покровського району на село Бажане Друге;
село Красногорівка Покровського району на село Ясногорівка;
селище Красноярське Покровського району на селище Чернігівка;
село Кутузовка Покровського району на село Степи;
селище Ласточкине Покровського району на селище Криничне;
село Московське Покровського району на село Козацьке;
селище Надеждинка Покровського району на селище Надіївка;
село Никанорівка Покровського району на село Заповідне;
село Новий Труд Покровського району на село Відродження;
село Новожеланне Покровського району на село Бажане;
село Первомайське Білозерської міської територіальної громади Покровського району на село Мирове;
село Первомайське Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району на село Авдіївське;
селище Перше Травня Покровського району на селище Леонтовичі;
селище ПУШКІНЕ Покровського району на селище Чумацьке;
селище Сєверне Покровського району на селище Північне;
село Скучне Покровського району на село Сонячне; село Суворове Покровського району на село Затишок;
село Ванюшкине Кальміуського району на село Фролівське;
Фрол бабла проплатил, а Ваньку кинули.
А еще нужно наказание за дрова отменить, и все березы вырезать. Придёт кацап "вот моя ро....." а Родины то и нет.
А вчера (до 22-го) жили в ******, где чужие не ходят, а зимой проехавшая машина - событие.
А сегодня, ваши ***** Времевка. В сводках боев.
Ждуны шо остались третий раз судьбу за хвост дергать собираются. Я не рискнул.
Великоновоселківський напрямок.
Противник просунувся широким фронтом на захід від Золотої Ниви та Шахтарського на ділянці завширшки до 12.5 км на глибину до 4.5 км.
На північ від Ясної Поляни противник просунувся вздовж лісосмуг на глибину до 1.9 км.
Торецьк.
У центральній частині міста територія колишнього заводу перейшла до сірої зони. Раніше на його території були сили противника, проте були відкинуті ударами дроноводів ЗСУ.
У південній частині міста противник просунувся в мікрорайоні Забалка на глибину до 650 метрів уздовж кількох вулиць.
Борівський напрямок.
Боєзіткнення тривають за решту частини Кругляківки, на захід від Стельмахівки, в районі Першотравневого і в районі Копанок. В останньому противник опублікував кадри демонстрації прапора у північно-східній частині населеного пункту. Ситуація на уточненні.
Курська область.
На південному фланзі Кореньовського напрямку російські війська продовжують накати в районі Дар'їно, де бойові сутички змістилися в південну частину населеного пункту.
У районі Новоівановки, Погребків та Пльохово зберігається висока інтенсивність бойових дій."