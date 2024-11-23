Сутки на Донетчине: россияне убили одного жителя Донетчины и еще девять ранили

За прошедшие сутки, 22 ноября, войска РФ ударили по 10-м населенным пунктам: городам Покровск, Торецк, поселкам Красноторка, Удачное, селам Константинополь, Котлино, Кривая Лука, Сонцовка, Терны, Шахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области

Краматорский район

Красноторку Краматорской громады Россия накрыла из РСЗО "Торнадо-С" - один человек погиб, еще двое получили травмы, повреждены многоквартирный и 5 частных домов, админздание, учебное заведение, 4 гражданских авто, критическая инфраструктура.

Есть раненый в результате вражеского обстрела Тернов.

Покровский район

Вчера, 22 ноября, в 09:00 FPV-дрон попал в автодорогу между с. Котлино и Покровском. В результате обстрела ранен мужчина 1991 г.р. и поврежден автомобиль.

В тот же день около 10:00 под ударом оказалось угледобывающее предприятие, расположенное в соседнем поселке Удачное. В результате попадания дрона поврежден энергетический объект.

В 11:30 российские войска нанесли авиаудар по г. Покровск, применив при этом ракету "Р-37". Из-за обстрела повреждены 5 частных домов одного из дачных хозяйств. Информация о пострадавших не поступала.

Около 13:00 FPV-дрон снова был направлен на пгт Удачное. Под ударом оказался еще один объект критической инфраструктуры, от которого зависит работа угледобывающего предприятия.

В Сонцевке вражеский дрон атаковал частный дом - пострадали четверо мирных жителей.

В Котлино оккупанты направили дрон на гражданский автомобиль - травмировано гражданское лицо, поврежден транспорт.

Шахово враг обстрелял из дронов - ранен человек.

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