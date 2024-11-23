Энергетики восстановили одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС

Энергетики возобновили работу высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В течение этой недели Запорожская АЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за постоянных вражеских обстрелов. Сейчас работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, восстановлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Благодарен энергетикам за работу. Но ситуация на станции остается угрожающей. Еще раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил Галущенко.

Напомним, Галущенко сообщил, что из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится все более опасной. Под угрозой ядерной и радиационной опасности находится не только Украина, но и весь европейский регион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все шесть реакторов ЗАЭС должны оставаться в состоянии "холодной остановки", - Гросси