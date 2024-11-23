Путин сам напуган и играет с Западом в игру "кто моргнет первым", - Яценюк

Российский диктатор Владимир Путин начал игру - кто моргнет первым. Он хочет "переждать" нас, превзойти людьми и оружием и напугать Запад.

Об этом заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире BBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин сейчас пытается запугать свободный мир.

"Он хочет вас запугать. Но он сам напуган. Он хочет вызвать страх, но он сам боится. Он хочет посеять тревогу, но он тревожится сам. Посмотрите на его лицо на этом заранее записанном видео, которое он вчера опубликовал", - отметил он.

Запад является целью путинской пропаганды, чтобы остановить поставки Украине оружия и боеприпасов.

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"А вторая его аудитория - это жители россии. Он хочет вдохновить их ощущением победы и непобедимости", - сказал глава КБФ.

"Нам нужно сформировать соответствующий быстрый, сильный и смелый ответ. Потому что он понимает только язык силы. Лучший ответ - это делать больше. Больше поддержки, больше боеприпасов. И делать все возможное, чтобы вернуть мир в мире. А для этого нам нужно выиграть эту войну. Имею в виду нас как весь свободный мир", - подчеркнул Арсений Яценюк.