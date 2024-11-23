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Путин сам напуган и играет с Западом в игру "кто моргнет первым", - Яценюк

Арсеній Яценюк

Российский диктатор Владимир Путин начал игру - кто моргнет первым. Он хочет "переждать" нас, превзойти людьми и оружием и напугать Запад.

Об этом заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире BBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин сейчас пытается запугать свободный мир.

"Он хочет вас запугать. Но он сам напуган. Он хочет вызвать страх, но он сам боится. Он хочет посеять тревогу, но он тревожится сам. Посмотрите на его лицо на этом заранее записанном видео, которое он вчера опубликовал", - отметил он.

Запад является целью путинской пропаганды, чтобы остановить поставки Украине оружия и боеприпасов.

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"А вторая его аудитория - это жители россии. Он хочет вдохновить их ощущением победы и непобедимости", - сказал глава КБФ.

"Нам нужно сформировать соответствующий быстрый, сильный и смелый ответ. Потому что он понимает только язык силы. Лучший ответ - это делать больше. Больше поддержки, больше боеприпасов. И делать все возможное, чтобы вернуть мир в мире. А для этого нам нужно выиграть эту войну. Имею в виду нас как весь свободный мир", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Автор: 

путин владимир (31219) Яценюк Арсений (8006)


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Топ комментарии
+18
Щось засмерділо кацапами і зеленою пошістю
тільки тому , що людина впевнено говорить правду про воєнного злочинця путлєра
на чисто англійській мові
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23.11.2024 14:25
+15
десь цей кріль пропав, рідко голос подає, чекає виборів?
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23.11.2024 14:18
+15
Якесь нашестя одноклітинних з примітивними реакціями: "Куля, Юля та Стіна".
Людина просуває інтереси України у світі, а якісь кокошники розвели тут своє "ко-ко-ко"
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23.11.2024 15:12
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Як на мене - ми проморгали -- Захід проморгав - а путлєру пох
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23.11.2024 14:16 Ответить
Ще повернеться.
Буде козломордим с.,рака
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23.11.2024 14:51 Ответить
Он тебе сделал кровопускание, очухался только сегодня, вата?


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Реєстрація: 23.11.2024.
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23.11.2024 15:27 Ответить
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23.11.2024 15:52 Ответить
Зник?
Може він просто "зник" з зеленоригівських радарів?
Олександр Турчинов 24 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав Збройних сил...
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23.11.2024 16:36 Ответить
Не Захід проморгав. А один дід, якому страшно було за своє легасі
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23.11.2024 15:36 Ответить
Все вірно , так як дивлячись на путлєра ,саладається враження ,
що цей щуряка загнаний в глухий кут і боїться своєї тіні ,
але на людях хорохориться виродок 🙁
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23.11.2024 14:18 Ответить
дісно - лілі-путін останнім часом повіками робить "вморг-вморг"
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23.11.2024 14:37 Ответить
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23.11.2024 14:45 Ответить
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23.11.2024 15:21 Ответить
Під час свого звернення після балістики по Дніпру у того бункерного 3.14дара клешні домалювали бо видно кондрашка його добре тіпала. Очко воно знаєте хоч і ботоксне, але вже давно не залізне, там вже й кабаєва не допоможе. Так що не все там у козломордим в ажурні, аби лише нас США не злили, як свого часу південний В'єтнам.
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23.11.2024 14:56 Ответить
десь цей кріль пропав, рідко голос подає, чекає виборів?
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23.11.2024 14:18 Ответить
Он проста застрял)))
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23.11.2024 18:40 Ответить
тебя идиота боится))) жертва аборта
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23.11.2024 19:28 Ответить
Цей вислів Яценюка використали у мультфільмі "Викрадена принцеса", правда замість кулі була стріла.
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23.11.2024 14:48 Ответить
Щось засмерділо кацапами і зеленою пошістю
тільки тому , що людина впевнено говорить правду про воєнного злочинця путлєра
на чисто англійській мові
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23.11.2024 14:25 Ответить
💯
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23.11.2024 14:28 Ответить
Гадаєте що всі, хто пам'ятає витівки цього урода, кацапи и зелебоби?
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23.11.2024 20:13 Ответить
Нагадай бо ! А то я точно не знаю. Лише те, що він державну комору наповнив грошима після скорочення дармоїдів-бюджетників та кацапів пощипав як мокрих курей у міжнародних судах.
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23.11.2024 22:24 Ответить
А ще стіну від кацапів побудував. Тільки вона Україну і захистила. Усі, хто вважає пізд...ов з оточення шоколадного гетьмана на щось здатними, в того, мабуть пам'ять коротка.
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23.11.2024 23:14 Ответить
чим він хоче залякати Захід?! захід добре знає які труси сьогодні наділо )(уйло, а не знає, про яловий стан армії на болотах включно з РВСП? 🤓👀

один раз такий самий стратег теж хотів налякати штати і привіз на Кубу міжконтинетальні ракети з боєголовкою в 5 Мт !!!!. і що з того вийшло - поля засіяні кукурудзою і зникнення горохового хлібу в країні.
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23.11.2024 14:28 Ответить
Сталося те що з обох сторін знайшлися офіцери здатні прийняти правильне рішення при хибному сигналі про ядерний напад...і не сталося непоправне...
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23.11.2024 14:54 Ответить
Ви там були, чи про це сам Микита С. особисто повідомив?😂
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23.11.2024 15:56 Ответить
Документальний фільм був Нешінал географік...
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23.11.2024 15:57 Ответить
фільм і є фільм, як і всі докфільми на вимогу.
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23.11.2024 15:59 Ответить
Там навіть цим військовим якусь велику премію видали...а кацап свою добровільно віддав державі ...здох в злиднях
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23.11.2024 16:04 Ответить
близько 50% військових, яких намагалися скритно доставити туди, загинули тоді в трюмах.
по тих часах розгорнути стартову площадку та ще й для рідинопаливних ракет (іздєлій на мові того часу) було просто не можливо
але результату було досягнуто - хліба і кукурудзи Микиті таки тоді дали, власне як і завжди давали протягом останніх більш ніж 100 років.
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23.11.2024 20:15 Ответить
Чому воне ще не пiд Курахове у пiкселi,а досi умняка лiпить по студiях телебачення.
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23.11.2024 14:32 Ответить
Та не слухайте його, професор хренов, краще передивитись відосікі вовина найвеличнішого на гімномараіоні
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23.11.2024 14:33 Ответить
Навіщо ви хоть цього кролика допускаєте до мікрофона...
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23.11.2024 14:42 Ответить
У нас демократiя...😁😏
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23.11.2024 18:43 Ответить
Згоден,треба сформувати сміливу,швидку і сильну відповідь! Таку,як ти сформував у вигляді Стіни Яценюка?
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23.11.2024 14:53 Ответить
100%
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23.11.2024 16:09 Ответить
Якесь нашестя одноклітинних з примітивними реакціями: "Куля, Юля та Стіна".
Людина просуває інтереси України у світі, а якісь кокошники розвели тут своє "ко-ко-ко"
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23.11.2024 15:12 Ответить
Бо п-діти легше, ніж
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23.11.2024 15:38 Ответить
Ну не любить ця зелень розумних людей. Не любить. Мабуть це головна причина трагічних для українців подій 2019 року.
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23.11.2024 16:19 Ответить
Людина просто піз...ть ротом в надії на місце у корита при новій владі. Але хтось вважає, що він інтереси країни просуває. Може тільки якщо Ізраїлю...
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23.11.2024 23:17 Ответить
А ви тут дряпаєте у сподіванні на що, фріпалестайнер?
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23.11.2024 23:37 Ответить
Браво, Сеня !!
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23.11.2024 15:24 Ответить
Ох і засмерділо кацапнею в коментах. Навала примітивних.
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23.11.2024 15:28 Ответить
Склеротичное х-ло забыло название РК кедр и обозвал его орешником, ИМХО.
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23.11.2024 15:31 Ответить
А логічно!
може Орєшнік то так на валдаі кєдр називают
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23.11.2024 15:34 Ответить
Якщо кацапи прибігли і коменти значить Яц правий)
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23.11.2024 15:33 Ответить
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23.11.2024 15:59 Ответить
Тільки А.Яценюк може ОЧОЛИТИ Уряд Коаліції. Представників Лідора там не має бути, бо ні він не легітимний, ні його пАтужні пАмощьнікі. Українці, якщо ми хочемо вижити, вимагаємо від Лідора діяти так, як вимагає опозиція та активісти. Моннябільшість йде НАФІГ.
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23.11.2024 16:07 Ответить
Все правда, з усім згодна, окрім легітимності Зеленського. Ніяк його з влади не витравиш законно - я гуглила різні шляхи. Хіба що сам усунеться від обов'язків, разом зі своїми ефективними менеджерами, помічниками і т.д.
Тільки фіг він піде з посади президента...
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23.11.2024 17:25 Ответить
"Чорновол відверто" поясняє десь пів року назад. Що і як. Я гадаю так. Якщо мої повноваження народ не може підтвердити, бо вибори у час війни не проведеш. А Конституційний суд промовчав про продовження строку, то сидить він у кріслі незаконно. Особисто для мене він вже не президент, а лише Лідор, щоб там ЗМІ не казали. Аби більшість українців дотримувалась такої думки, і вголос сказали: військові цяцюлькі його кинули б в очі, а журналісти на зустрічах з ним твердили лише одну тезу - коли на пенсію?, то він усунувся б вже наприкінці травня.
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23.11.2024 22:06 Ответить
Куля в лоб так куля в лоб. То чому Арсеній ще не в війську? Випала чудова можливість показати себе з іншої сторони. Чи війна лише для бідних?
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23.11.2024 16:46 Ответить
це риторичне запитання
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23.11.2024 18:39 Ответить
Не хочу тебе, друже, розчаровувати. Проте хто зараз у піхоті, як не бідні ? І це було з часів Б.Хмельницького. І Яценюк до речі не ухилянт, як Лідор. Має, мабуть, якесь звання. В піхоту не піде. А для чого професіоналам генералам лох з погонами майора чи полковника ? То краще нехай займається тим, чим він займався весь час. Бо класних політиків в країні дуже мало. Все актори да актриси. Добре ще що не кухари з кухарками. Подивись краще на ... футболістів або на співаків - до них у тебе питань немає
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23.11.2024 22:17 Ответить
Кожен з політиків мав би відповідати за свої слова. Але на жаль не у нас. У нас всі професійні політикани, які вміють говорити те, що хоче почути електорат, який по ходу виявляється лохом, бо не навчився думати перед виборами, а голосує почуттями типу подобається чи не подобається.
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24.11.2024 00:09 Ответить
Яц, як би до нього не ставилися, крутий чєл в міжнародці і вміє позлити пуйла.

За це його бастрикін і заарештував заочно - першим серед украінчьких політиків.

Думай - те
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23.11.2024 17:51 Ответить
Ага грають в моргушки...***** висунуло обвислого ядерного пісюна, а стурбовані моргають і лоскочуть його головку толерантними віями
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23.11.2024 18:06 Ответить
Це тобі Леонід з кремлівської стіни нашептав ?
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23.11.2024 22:20 Ответить
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23.11.2024 19:37 Ответить
Благодатний клімат Каліфорнії сприяє народженню геніальних думок.
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23.11.2024 21:12 Ответить
 
 