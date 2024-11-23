Ожесточенные бои идут на Покровском направлении, 23 атаки отражены, враг сбросил 16 КАБов, - Генштаб

С начала суток, 23 ноября 2024 года, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Удары по территории Украины

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Хреновка, Беловоды, Александрия, Журавка и Ободы.

"По имеющейся информации в настоящее время, россияне совершили 110 обстрелов по территории Курской области РФ, в том числе 9 из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боестолкновения в районе Тихого до сих пор продолжаются.

Восемь штурмов захватчиков отражены нашими воинами вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки и Зеленого Гая на Купянском направлении, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудар в районе Лозовой.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг семь раз безрезультатно атаковал в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки и Тернов.

При поддержке авиации на Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Краматорском направлении противник сегодня один раз без успеха штурмовал позиции украинских защитников в районе Ступочек. Также враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Часова Яра.

Также отмечается, что на Торецком направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции наших войск в районах Торецка, одновременно нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Катериновка, Иванополье и Заря, в общем сбросив десять бомб.

"На Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка с начала суток враг атаковал уже 28 раз, 23 атаки отражены, идут ожесточенные бои. Также противник совершил бомбардировку населенных пунктов Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка и Елизаветовка, всего сбросил 16 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении продолжается пять боестолкновений в районах Берестков, Дальнего и Романовки. Семнадцать вражеских штурмов уже отражены нашими защитниками в районах населенных пунктов Сонцовка, Заря, Новодмитровка, Курахово, Екатериновка и Антоновка.

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Обстановка на юге

Генштаб также информирует, что на Времевском направлении продолжается семь штурмов противника вблизи Великой Новоселки и Новодаровки, 18 атак противника в районе Трудового, Сухих Ялов и Ровнополья уже отражены.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили три атаки противника.