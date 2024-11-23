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В воскресенье, 24 ноября, будет действовать одна очередь отключений, - Укрэнерго

Відключення світла у неділю

В воскресенье, 24 ноября, по Украине будет действовать одна очередь отключений: с 14:00 до 18:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что 24 ноября время применения объем ограничений будут такими:

  • 14:00 - 18:00 - одна очередь отключений

Как пояснили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

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Однако в ведомстве отметили, что ситуация с отключением света может измениться: "Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях"

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - обратились в "Укрэнерго" к потребителям.

Автор: 

отключение (204) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Кацапи згодні з таким графіком,чи підкоректують ?
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23.11.2024 19:43 Ответить
А вам так хочеться, щоб підкоректували? Дуже дивна претензія до Укренерго в даному випадку.
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23.11.2024 20:30 Ответить
Брехуни і тут-8.00 виключили світло
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24.11.2024 08:22 Ответить
 
 