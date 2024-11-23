За неделю саперы изъяли 1085 взрывоопасных предметов
За уходящую неделю (с 15 по 22 ноября) саперы обезвредили 1 085 взрывоопасных предметов.
Об этом сообщило Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 185 групп разминирования подразделений Минобороны продолжают работать над очисткой освобожденных регионов Украины от взрывоопасных остатков войны.
В частности, за эту неделю было обследовано и очищено:
- 3 938,51 га местности;
- 3 931,26 га сельхозугодий;
- 0,63 км линий электропередачи;
- 0,1 га жилых участков;
- 6,52 км автомобильных дорог.
Работы проводятся с привлечением специализированной техники для механизированного разминирования.
Всего с начала работ было обнаружено и уничтожено 414 656 единиц взрывоопасных остатков войны (уточненные данные).
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