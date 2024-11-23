По всей Украине отменили ограничение света до конца суток 23 ноября, - "Укрэнерго"
Вечером субботы, 23 ноября, энергетики досрочно отменили отключения электроэнергии по всей стране.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах",- говорится в сообщении.
В то же время украинцев призвали не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно до 22:00 часов.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 ноября, по Украине будет действовать одна очередь отключений: с 14:00 до 18:00.
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