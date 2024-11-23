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По всей Украине отменили ограничение света до конца суток 23 ноября, - "Укрэнерго"

По всій Україні скасували обмеження світла до кінця доби 23 листопада

Вечером субботы, 23 ноября, энергетики досрочно отменили отключения электроэнергии по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах",- говорится в сообщении.

В то же время украинцев призвали не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно до 22:00 часов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 ноября, по Украине будет действовать одна очередь отключений: с 14:00 до 18:00.

Читайте также: В воскресенье, 24 ноября, будет действовать одна очередь отключений, - Укрэнерго

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