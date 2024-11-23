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В КГГА заявили, что в некоторых районах Киева может наблюдаться шум: он связан с работой теплоисточника

КМДА про шум у Києві

В некоторых районах Киева может наблюдаться шум. Он связан с работой большого теплоисточника на правом берегу столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В некоторых районах Киева может наблюдаться шум, связанный с работой большого теплоисточника на правом берегу города", - говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что продолжаются технологические процессы, которые являются неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов.

Жителей столицы заверили, что ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков.

"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в администрации.

Читайте также: В трех районах Киева временно не будет работать сигнал воздушной тревоги: будут извещать через громкоговорители (дополнено)

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25489)


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винахідник теплоджерела відомий? 🤣
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23.11.2024 22:00 Ответить
Паливо теплоджерела відоме - кацапські жмури
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23.11.2024 22:20 Ответить
робимо грязну бімбу
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23.11.2024 22:49 Ответить
Це та когенераційна установка, яку вже поставили? Цікаво, коли КГУ поставлять на Київщині. В планах було, здається , 14 штук.
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23.11.2024 23:57 Ответить
Теплоджерело це фонтан гарячої води з-під асфальту?
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25.11.2024 14:54 Ответить
 
 