В КГГА заявили, что в некоторых районах Киева может наблюдаться шум: он связан с работой теплоисточника
В некоторых районах Киева может наблюдаться шум. Он связан с работой большого теплоисточника на правом берегу столицы.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"В некоторых районах Киева может наблюдаться шум, связанный с работой большого теплоисточника на правом берегу города", - говорится в сообщении.
Также в КГГА напомнили, что продолжаются технологические процессы, которые являются неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов.
Жителей столицы заверили, что ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков.
"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в администрации.
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