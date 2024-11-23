В КГГА заявили, что в некоторых районах Киева может наблюдаться шум: он связан с работой теплоисточника

В некоторых районах Киева может наблюдаться шум. Он связан с работой большого теплоисточника на правом берегу столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В некоторых районах Киева может наблюдаться шум, связанный с работой большого теплоисточника на правом берегу города", - говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что продолжаются технологические процессы, которые являются неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов.

Жителей столицы заверили, что ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков.

"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в администрации.

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