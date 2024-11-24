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В ЦПД опровергли фейк о выезде сотрудников посольств из Украины: все иностранные дипломаты продолжают работать на местах

ЦПД спростував черговий фейк

Информация о том, что сотрудники ряда посольств иностранных государств выехали за пределы Украины, не соответствует действительности.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

Российская пропаганда распространяет в сети информацию о якобы выезде сотрудников посольств США, Великобритании, Франции, Германии и других стран за пределы Украины. Эта информация не соответствует действительности.

"Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины, не соответствует действительности", - заявили в ЦПД.

Об этом ЦПД проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины. Отмечается, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

ЦПД спростував черговий фейк

"Цель этого фейка - посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в ЦПИ.

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Автор: 

посольство (1079) дипломаты (635) фейк (678) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+6
ну це ж цпд брехало, що мбр не запустять по нам. а США попереджали.
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23.11.2024 23:59
+4
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23.11.2024 23:41
+3
та ти шо, я тут недалеко від місця прильоту живу. пуста болванка в тебе замість голови.
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24.11.2024 00:13
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23.11.2024 23:41 Ответить
Скоріше б повісили цього фюрера ,
бо дістав 😟
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23.11.2024 23:46 Ответить
Кацапи - це така мерзенна сволота , що здатні тільки на брехню
про нашу краіну 😡
здохніть болотні гади та відчепіться від украінців!!

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23.11.2024 23:45 Ответить
ну це ж цпд брехало, що мбр не запустять по нам. а США попереджали.
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23.11.2024 23:59 Ответить
Тоді запустили просту болванку без вибухівки. Щоб полякати європейців і перевірити як вона летить.
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24.11.2024 00:11 Ответить
та ти шо, я тут недалеко від місця прильоту живу. пуста болванка в тебе замість голови.
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24.11.2024 00:13 Ответить
Якби була заповнена начинкою вже не було б половини міста
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24.11.2024 00:17 Ответить
І про болванку це слова тих, хто аналізував відео.
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24.11.2024 00:18 Ответить
шо ти мелеш? силу вибуху вимірювали по відео?

чому б не стало пів міста? там всього 36 частин. і там були не ядерні боєголовки.
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24.11.2024 00:21 Ответить
А в чому проблема перевірити? В таких випадках потрібно подивитися сторінки посольств, а також сьогоднішні новини з цього приводу. А їх немає. Тому цапомовному вкиду вірити не можна. Але тим, хто в Україні краще ховатися під час тривоги. І без МБР у росіян багато вибухаючого гівна.
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24.11.2024 00:10 Ответить
 
 