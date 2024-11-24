В ЦПД опровергли фейк о выезде сотрудников посольств из Украины: все иностранные дипломаты продолжают работать на местах
Информация о том, что сотрудники ряда посольств иностранных государств выехали за пределы Украины, не соответствует действительности.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.
Российская пропаганда распространяет в сети информацию о якобы выезде сотрудников посольств США, Великобритании, Франции, Германии и других стран за пределы Украины. Эта информация не соответствует действительности.
"Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины, не соответствует действительности", - заявили в ЦПД.
Об этом ЦПД проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины. Отмечается, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.
"Цель этого фейка - посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в ЦПИ.
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бо дістав 😟
про нашу краіну 😡
здохніть болотні гади та відчепіться від украінців!!
чому б не стало пів міста? там всього 36 частин. і там були не ядерні боєголовки.