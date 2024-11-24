Крупнейший банк Великобритании прекратил обработку персональных платежей из РФ и Беларуси

Один из крупнейших банков Британии HSBC прекратил обработку всех платежей из России и Беларуси для клиентов персонального банковского обслуживания.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В сообщении, опубликованном на британском сайте банка для розничных клиентов, говорится о том, что кредитор "принял решение прекратить обработку платежей" из этих двух стран и предложить альтернативные варианты для любых подобных операций.

Также читайте: В Великобритании мужчина признался в поджоге связанного с Украиной бизнеса в интересах России, - СМИ

Решение о прекращении персональных банковских платежей последовало за выходом британского кредитора из бизнес-банкинга в этой стране, когда он завершил продажу своего подразделения в мае, через два года после первоначального объявления о выходе в июне 2022 года.

Банки по всему миру ушли из России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года и последующих финансовых санкций, введенных против России США и другими странами.

HSBC среди европейских банков особенно чувствителен к надзору американских властей, выплатив более 2 миллиардов долларов в виде штрафов и гражданских взысканий в США за недостатки в контроле за отмыванием денег в своем мексиканском подразделении.

Также читайте: Британия не находится в состоянии войны с РФ, - Стармер ответил российскому послу

В прошлом году HSBC прекратил обслуживание платежей для российских компаний, которые использовали гонгонгский филиал банка для операций с Азией.