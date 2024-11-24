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Новости Санкции России против Украины
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Крупнейший банк Великобритании прекратил обработку персональных платежей из РФ и Беларуси

Велика Британія

Один из крупнейших банков Британии HSBC прекратил обработку всех платежей из России и Беларуси для клиентов персонального банковского обслуживания.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В сообщении, опубликованном на британском сайте банка для розничных клиентов, говорится о том, что кредитор "принял решение прекратить обработку платежей" из этих двух стран и предложить альтернативные варианты для любых подобных операций.

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Решение о прекращении персональных банковских платежей последовало за выходом британского кредитора из бизнес-банкинга в этой стране, когда он завершил продажу своего подразделения в мае, через два года после первоначального объявления о выходе в июне 2022 года.

Банки по всему миру ушли из России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года и последующих финансовых санкций, введенных против России США и другими странами.

HSBC среди европейских банков особенно чувствителен к надзору американских властей, выплатив более 2 миллиардов долларов в виде штрафов и гражданских взысканий в США за недостатки в контроле за отмыванием денег в своем мексиканском подразделении.

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В прошлом году HSBC прекратил обслуживание платежей для российских компаний, которые использовали гонгонгский филиал банка для операций с Азией.

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Щось в лісі здохло...
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24.11.2024 02:23 Ответить
Саме час пригрозити санкціями китаю
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24.11.2024 07:12 Ответить
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24.11.2024 08:28 Ответить
Слава Богу, на третій рік війни
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24.11.2024 08:39 Ответить
Я зараз на карті покажу де цей банк- бульбофюрер
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24.11.2024 09:02 Ответить
Та не може такого бути...
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24.11.2024 09:36 Ответить
чому не припинили в лютому 2022го?
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24.11.2024 10:21 Ответить
"Вбийте" всіх нах.., ну хоч дистаційно
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24.11.2024 12:00 Ответить
 
 