Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону, тяжело ранена женщина

Сегодня, 24 ноября 2024 года, российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела пострадала 83-летняя женщина, которая в момент удара находилась на улице. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также частичная травматическая ампутация предплечья.

"Пострадавшая - в тяжелом состоянии, ее доставили в больницу", - уточнили в ОГА.

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