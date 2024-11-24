На фронте произошло 122 боестолкновения, больше всего – на Кураховском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 воскресенья, 24 ноября, количество боевых столкновений на фронте возросло до 122.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Соляники, Хреновка, Басовка, Журавка, Новенькое, Александрия, Волфино, Ободы и Тимофеевка.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанска, одну атаку наши воины отбили, сейчас продолжается боестолкновение. Также вражеская авиация нанесла удар по Грановому авиабомбами.

На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Торское и Серебрянка, три боестолкновения - продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили четыре атаки российских захватчиков вблизи Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор совершил шесть попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 34 раза вблизи населенных пунктов, таких как Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты, продолжаются бои.

На Времевском направлении продолжаются пять вражеских атак вблизи Трудового, Новоселки и Макаровки. Восемь атак оккупантов на этом направлении украинские защитники уже отбили.

Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно пытался атаковать позиции украинских подразделений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 18 ударов, сбросив при этом 21 КАБ на собственную территорию. Силы обороны отбили за сегодня на этом направлении 12 атак оккупационных войск РФ, бои продолжаются.

На остальных направлениях - без особых изменений.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Читайте также: Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию ЗРК "С-400" в Курской области, - Генштаб