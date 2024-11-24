Ранен мужчина, повреждены дома: россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине

В воскресенье, 24 ноября, российские захватчики нанесли, предварительно, ракетный удар по Черниговщине. Пострадал 28-летний мужчина.

Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, в Корюковском районе было слышно два взрыва. В результате вражеской атаки ранения получил 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц. Также повреждены хозяйственные постройки.

Кроме этого, в Черниговском районе, в громаде возле Чернигова есть поврежденные дома.

Окончательная информация о последствиях российского обстрела еще уточняется.

Отметим, что в 16:16 Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеской ракете в восточной части Черниговщины, курс западный.

В 16:18 ПС предупреждали о российских ракетах в направлении Чернигова.

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