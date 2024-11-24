Поранено чоловіка, пошкоджено будинки: росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині
У неділю, 24 листопада, російські загарбники завдали, попередньо, ракетного удару по Чернігівщині. Постраждав 28-річний чоловік.
Про це в Telegram повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів посадовець, у Корюківському районі було чути два вибухи. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнав 28-річний чоловік, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. Також пошкоджені господарські будівлі.
Окрім цього, у Чернігівському районі, у громаді біля Чернігова є пошкоджені будинки.
Остаточна інформація щодо наслідків російського обстрілу ще уточнюється.
Зазначимо, що о 16:16 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожу ракету в східній частині Чернігівщини, курс західний.
О 16:18 ПС попереджали про російські ракети в напрямку Чернігова.
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