Поранено чоловіка, пошкоджено будинки: росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині

У неділю, 24 листопада, російські загарбники завдали, попередньо, ракетного удару по Чернігівщині. Постраждав 28-річний чоловік.

Про це в Telegram повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, у Корюківському районі було чути два вибухи. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнав 28-річний чоловік, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. Також пошкоджені господарські будівлі.

Окрім цього, у Чернігівському районі, у громаді біля Чернігова є пошкоджені будинки.

Остаточна інформація щодо наслідків російського обстрілу ще уточнюється.

Зазначимо, що о 16:16 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожу ракету в східній частині Чернігівщини, курс західний.

О 16:18 ПС попереджали про російські ракети в напрямку Чернігова.

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