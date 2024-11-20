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Росіяни вдарили ракетою по Прилуках: постраждав чоловік, пощкоджено будівлю й автівки

Удар ракетою по Прилуках

19 листопада увечері російські війська ракетою влучили в адмінбудівлю у Прилуках Чернігівської області. Госпіталізовано пораненого чоловіка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За добу ворог 5 разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 22 вибухи.

"Увечері 19 листопада російська ракета поцілила в адміністративну будівлю у Прилуках. На жаль, є поранений. 70-річний чоловік госпіталізований в Прилуцьку ЦМЛ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці.

Дивіться: Росіяни вдарили дроном по житловій інфраструктурі Чернігівщини, - ОВА. ФОТО

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крилаті ракети (1072) обстріл (28392) Прилуки (34) Чернігівщина (1584)


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