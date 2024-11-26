Украине нужны деньги, инвестированные в собственную военную промышленность, а не иностранные войска, - министр обороны Эстонии Певкур

Украинская промышленность способна производить военную технику на сумму примерно 30 миллиардов долларов в год. Поэтому необходимо инвестировать в военную промышленность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Hill.

Он призвал к новому толчку в финансировании инвестиций Украины в собственное военное производство, отметив, что украинцы строят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции.

"Их промышленность действительно наращивает производство. Она способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но пока может потратить только 15. Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги - это простое послание", - отметил Певкур.

Он сделал это заявление, в то время, когда Байден снял для американских военных подрядчиков ограничения на техническое обслуживание и ремонт техники в Украине, а лидеры европейской страны обсуждают возможность отправки войск для тренировок и помощи Киеву.

Однако Певкур считает, что рисков у такого шага больше, чем преимуществ, даже в условиях, когда Украина сталкивается с нехваткой живой силы и морального духа, а Россия разворачивает тысячи северокорейских войск для усиления своих фронтовых сил:

"Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, если мы сможем предоставить им все необходимое для борьбы с Россией. Вторжение Украины в Курскую область России в августе было огромным импульсом в этой войне, но тогда украинцам не хватило техники и огневой мощи, чтобы продвинуться дальше. Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом", - заявил Певкур.

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