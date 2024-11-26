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Украине нужны деньги, инвестированные в собственную военную промышленность, а не иностранные войска, - министр обороны Эстонии Певкур

Ханно Певкур про необхідну допомогу Україні

Украинская промышленность способна производить военную технику на сумму примерно 30 миллиардов долларов в год. Поэтому необходимо инвестировать в военную промышленность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Hill.

Он призвал к новому толчку в финансировании инвестиций Украины в собственное военное производство, отметив, что украинцы строят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции.

"Их промышленность действительно наращивает производство. Она способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но пока может потратить только 15. Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги - это простое послание", - отметил Певкур.

Он сделал это заявление, в то время, когда Байден снял для американских военных подрядчиков ограничения на техническое обслуживание и ремонт техники в Украине, а лидеры европейской страны обсуждают возможность отправки войск для тренировок и помощи Киеву.

Однако Певкур считает, что рисков у такого шага больше, чем преимуществ, даже в условиях, когда Украина сталкивается с нехваткой живой силы и морального духа, а Россия разворачивает тысячи северокорейских войск для усиления своих фронтовых сил:

"Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, если мы сможем предоставить им все необходимое для борьбы с Россией. Вторжение Украины в Курскую область России в августе было огромным импульсом в этой войне, но тогда украинцам не хватило техники и огневой мощи, чтобы продвинуться дальше. Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом", - заявил Певкур.

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Автор: 

помощь (7788) Украина (44930) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+14
Все правильно. Але у нас ці інвестиції будуть освоювати ПОТУЖНІ менеджери типу Тимошенка-Єрмака, все розтягнуть і на виході будуть браковані міни.
Якщо даєте гроші то обозязково присилайте сюди і вагон аудиторів і фінасову поліцію
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26.11.2024 07:22
+9
весною не буде кому засівати поля, хіба, менти та прокурори з ТЦК.
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26.11.2024 06:57
+8
Ze і його прихлебателі вже наробили бракованих мін для ЗСУ.
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26.11.2024 07:21
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гололовне шоб залишилось кому ту військову техніку виробляти. А так ідея непогана.
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26.11.2024 06:51 Ответить
весною не буде кому засівати поля, хіба, менти та прокурори з ТЦК.
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26.11.2024 06:57 Ответить
та нашо ті поля... одна половина воює, друга виробляє зброю. Європа інвестує гроші. Всі при своїх ділах. Життя іде своїм чередом...
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26.11.2024 07:32 Ответить
Естонії потрібні власні збройні сили, а не надія на натовські.
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26.11.2024 06:53 Ответить
Ви хоч самі зрозуміли шо надрукували ? Епоха класичних фортець закінчилася і Естонія не гірська країна до якої можна дістатися тіко по ущелинам і перевалам .
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26.11.2024 07:01 Ответить
хіба не зрозуміло що це сарказм і тролінг?
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26.11.2024 07:20 Ответить
Вибачайте ніт не зрозуміло - хто його зна які таракани в голові дописувача , такшо тре якось позначати шо то є сарказм - крім того не всі знають шо Естонія маленька країна і де вона взагалі знаходиться .
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26.11.2024 07:27 Ответить
це варто сприймати виключно як відповідь на заяву цього Певкура... тобто яка заява, така і відповідь на неї... так всі бояться послати в Україну війська на допомогу, тому і роблять подібні заяви.. а в Статуті ООН є стаття 51, яка регламентує право кожної країни на колективну самооборону у разі нападу на неї.. і не потрібно тут прикриватись НАТО, що це є оборонний блок, він не для нападу... поки вони таке пистять, то пухляш Ин вже діє, посилаючись на цю статтю 51 типу допомагаючи русні колективно обороняти Курщину від "нападу" України.. і Ина вупше не валить, що насправді він не допомагає жертві агресії, а допомагає агресору. Так само і Кувейт обороняли колективно від Іраку згідно цієї статті 51. А Україну сцять обороняти, бо ескалація, червоні (коричневі) лінії, ядерка-куядерка.. а кацапи навіть без військ НАТО в Україні уже херачать відкрито ракетами МБР. Європа думає, що минеться. ну-ну.. сьогодні кацапи кабелі ріжуть в територіальних водах НАТО, влаштовують диверсії на літаку під Вільнюсом, убивають чи труять новічком ворогів путінського режиму на території країн НАТО, підривають склади з ************ у Врбетіце, влаштовують диверсії в Німеччині на заводах оборонки...
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26.11.2024 07:57 Ответить
Ось через подібне шо ви описали ми і в зоопарку - інопланетяни дивляться на нас як на бібізян яким не варто давати гранату ( технології ) шоб деякі представники сапієнсів не почали шось мутити в Галактиці . Звісно цей текст сарказм хоча не повністью .
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26.11.2024 08:08 Ответить
це сьогодні ці "інопланетяни" дивляться. а завтра? і нема гарантії, що вони завтра самі не опиняться у тому зоопарку.
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26.11.2024 08:11 Ответить
Інопланетяни без лапок - бо якшо інопланетян ніту то через деяких представників сапієнсів ми профукуєм такий шанс який трапляється на один Всесвіт . У нашому розпорядженні цілий Всесвіт а ми застрягли на Землі бо дехто хоча всі гроші світу зараз і всі і в розвиток справді проривних технологій не вкладається ( Маск з його фантазіями просто фантазер або аферист який нічого нового не придумав - про шось подібне на Старлінк я читав ше в журналі Радіо році так в 1992 здається , журнал совковий ше )
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26.11.2024 08:25 Ответить
я просто невірно зрозумів ваш сарказм. ) я подумав, що зоопарк - це ми, а інопланетяни - це Захід, який боїться дати нам свої технології і тим більше боїться послати свої війська нам на підмогу. тому і взяв у інопланетян у лапки. )

і нема у нашому розпорядженні ніякого Всесвіту. не з нашими технологіями. і навіть не з нашими технологіями у найближчі десятиліття. Ми навіть на Місяці не можемо побудувати хоча би якусь колонію. що там про Марс говорити... а про інші сонячні системи, то можемо тільки мріяти і фантазувати. а про інші галактики, то навіть і фантазувати не потрібно. )
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26.11.2024 08:38 Ответить
Ze і його прихлебателі вже наробили бракованих мін для ЗСУ.
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26.11.2024 07:21 Ответить
Все правильно. Але у нас ці інвестиції будуть освоювати ПОТУЖНІ менеджери типу Тимошенка-Єрмака, все розтягнуть і на виході будуть браковані міни.
Якщо даєте гроші то обозязково присилайте сюди і вагон аудиторів і фінасову поліцію
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26.11.2024 07:22 Ответить
Потужно! - рашці іноземні віиська потрібні а Украіні не потрібні
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26.11.2024 07:43 Ответить
ага ..інвестовані у браковані міни. нема сенсу давати гроші зеленим покидькам.
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26.11.2024 07:58 Ответить
На приладі 120 пострілів ми вже показали як вміємо "інвестувати"...суки
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26.11.2024 07:59 Ответить
Пан Певкур, часом, не подав заяву на вступ до слуг урода(позаштатно)?
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26.11.2024 08:02 Ответить
А як чудово було б, якби авіація країн НАТО масово взяла участь у знищенні московитських військ в Україні, та ще й повідомила б фюреру Московщини, "будеш погрожувати ядерною зброєю відкриємо на тебе полювання ракетами і будемо полювати на тебе, поки не знищимо, чи поки ти не заберешся геть з України". Звичайно нереалістичні фантазії, істеблішмент Заходу боїться москалької козявки, яка вдає з себе божевільного.
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26.11.2024 08:10 Ответить
Мушу відзначити, найраціональніший коментар.
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26.11.2024 11:55 Ответить
Пан Певкур трішки помиляється: якщо нашим привладним мудакам дати гроші -- розкрадуть до копійки .
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26.11.2024 08:20 Ответить
Ага. В минометы и мины к ним уже мы наинвестировали что ни денег ни оружия одни Теслы по Украине
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26.11.2024 08:41 Ответить
Ой , гроші Україні то небезпечно. Засадять всю країну квітами і побудують дороги...
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26.11.2024 08:59 Ответить
Тільки після виборів і очищення і люстрації системи ...
Інакше знову граблі , вони все ********** залишать руїну , а Ізраїль потім їх нам не віддасть щоб анус на глобус натягнути
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26.11.2024 09:17 Ответить
Гроші усі покладуть !
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26.11.2024 10:03 Ответить
Потрібні війська підписантів-ухилянтів будапешту
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26.11.2024 11:09 Ответить
"Украинцы могут справиться со всем этим" - могут, если перестанут воровать.
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26.11.2024 11:36 Ответить
потрібно і те і інше, бажано років так з 4, потім президент піде на відпочинок освоювати зароблене
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26.11.2024 11:39 Ответить
 
 