Украине нужны деньги, инвестированные в собственную военную промышленность, а не иностранные войска, - министр обороны Эстонии Певкур
Украинская промышленность способна производить военную технику на сумму примерно 30 миллиардов долларов в год. Поэтому необходимо инвестировать в военную промышленность Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Hill.
Он призвал к новому толчку в финансировании инвестиций Украины в собственное военное производство, отметив, что украинцы строят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции.
"Их промышленность действительно наращивает производство. Она способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но пока может потратить только 15. Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги - это простое послание", - отметил Певкур.
Он сделал это заявление, в то время, когда Байден снял для американских военных подрядчиков ограничения на техническое обслуживание и ремонт техники в Украине, а лидеры европейской страны обсуждают возможность отправки войск для тренировок и помощи Киеву.
Однако Певкур считает, что рисков у такого шага больше, чем преимуществ, даже в условиях, когда Украина сталкивается с нехваткой живой силы и морального духа, а Россия разворачивает тысячи северокорейских войск для усиления своих фронтовых сил:
"Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, если мы сможем предоставить им все необходимое для борьбы с Россией. Вторжение Украины в Курскую область России в августе было огромным импульсом в этой войне, но тогда украинцам не хватило техники и огневой мощи, чтобы продвинуться дальше. Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом", - заявил Певкур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і нема у нашому розпорядженні ніякого Всесвіту. не з нашими технологіями. і навіть не з нашими технологіями у найближчі десятиліття. Ми навіть на Місяці не можемо побудувати хоча би якусь колонію. що там про Марс говорити... а про інші сонячні системи, то можемо тільки мріяти і фантазувати. а про інші галактики, то навіть і фантазувати не потрібно. )
Якщо даєте гроші то обозязково присилайте сюди і вагон аудиторів і фінасову поліцію
Інакше знову граблі , вони все ********** залишать руїну , а Ізраїль потім їх нам не віддасть щоб анус на глобус натягнути