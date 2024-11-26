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Україні потрібні гроші, інвестовані у власну військову промисловість, а не іноземні війська, - міністр оборони Естонії Певкур

Ханно Певкур про необхідну допомогу Україні

Українська промисловість здатна виробляти військову техніку на суму приблизно 30 мільярдів доларів на рік. Тож необхідно інвестувати у військову промисловість України.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю The Hill. 

Він закликав до нового поштовху у фінансуванні інвестицій України у власне військове виробництво, зазначивши, що українці будують за рік у шість-сім разів більше гаубиць, ніж виробляється, наприклад, у Франції.

"Їхня промисловість дійсно нарощує виробництво. Вона здатна виробляти військової техніки на суму близько 30 мільярдів доларів на рік, але наразі може витратити лише 15. Це означає, що українська промисловість має вдвічі більше можливостей. Тому, коли вам нічого дати з власних запасів, дайте їм гроші - це просте послання" - наголосив Певкур.

Він зробив цю заяву, у той час, коли Байден  зняв для американських військових підрядників обмеження на технічне обслуговування і ремонт техніки в Україні, а лідери європейськи країні обговорюють  можливість відправки військ для тренувань і допомоги Києву.

Однак Певкур вважає, що ризиків у такого кроку більше, ніж переваг, навіть в умовах, коли Україна стикається з нестачею живої сили і морального духу, а Росія розгортає тисячі північнокорейських військ для посилення своїх фронтових сил:

"Наскільки я знаю, українці можуть впоратися з усім цим, якщо ми зможемо надати їм все необхідне для боротьби з Росією. Вторгнення України в Курську область Росії в серпні було величезним імпульсом у цій війні, але тоді українцям не вистачило техніки та вогневої потужності, щоб просунутися далі. Я вважаю, що це була втрачена можливість для українців разом із Заходом", – заявив Певкур.

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Автор: 

допомога (8280) Україна (5857) Естонія (1593)


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Топ коментарі
+14
Все правильно. Але у нас ці інвестиції будуть освоювати ПОТУЖНІ менеджери типу Тимошенка-Єрмака, все розтягнуть і на виході будуть браковані міни.
Якщо даєте гроші то обозязково присилайте сюди і вагон аудиторів і фінасову поліцію
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26.11.2024 07:22
+9
весною не буде кому засівати поля, хіба, менти та прокурори з ТЦК.
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26.11.2024 06:57
+8
Ze і його прихлебателі вже наробили бракованих мін для ЗСУ.
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26.11.2024 07:21
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гололовне шоб залишилось кому ту військову техніку виробляти. А так ідея непогана.
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26.11.2024 06:51 Відповісти
весною не буде кому засівати поля, хіба, менти та прокурори з ТЦК.
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26.11.2024 06:57 Відповісти
та нашо ті поля... одна половина воює, друга виробляє зброю. Європа інвестує гроші. Всі при своїх ділах. Життя іде своїм чередом...
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26.11.2024 07:32 Відповісти
Естонії потрібні власні збройні сили, а не надія на натовські.
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26.11.2024 06:53 Відповісти
Ви хоч самі зрозуміли шо надрукували ? Епоха класичних фортець закінчилася і Естонія не гірська країна до якої можна дістатися тіко по ущелинам і перевалам .
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26.11.2024 07:01 Відповісти
хіба не зрозуміло що це сарказм і тролінг?
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26.11.2024 07:20 Відповісти
Вибачайте ніт не зрозуміло - хто його зна які таракани в голові дописувача , такшо тре якось позначати шо то є сарказм - крім того не всі знають шо Естонія маленька країна і де вона взагалі знаходиться .
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26.11.2024 07:27 Відповісти
це варто сприймати виключно як відповідь на заяву цього Певкура... тобто яка заява, така і відповідь на неї... так всі бояться послати в Україну війська на допомогу, тому і роблять подібні заяви.. а в Статуті ООН є стаття 51, яка регламентує право кожної країни на колективну самооборону у разі нападу на неї.. і не потрібно тут прикриватись НАТО, що це є оборонний блок, він не для нападу... поки вони таке пистять, то пухляш Ин вже діє, посилаючись на цю статтю 51 типу допомагаючи русні колективно обороняти Курщину від "нападу" України.. і Ина вупше не валить, що насправді він не допомагає жертві агресії, а допомагає агресору. Так само і Кувейт обороняли колективно від Іраку згідно цієї статті 51. А Україну сцять обороняти, бо ескалація, червоні (коричневі) лінії, ядерка-куядерка.. а кацапи навіть без військ НАТО в Україні уже херачать відкрито ракетами МБР. Європа думає, що минеться. ну-ну.. сьогодні кацапи кабелі ріжуть в територіальних водах НАТО, влаштовують диверсії на літаку під Вільнюсом, убивають чи труять новічком ворогів путінського режиму на території країн НАТО, підривають склади з ************ у Врбетіце, влаштовують диверсії в Німеччині на заводах оборонки...
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26.11.2024 07:57 Відповісти
Ось через подібне шо ви описали ми і в зоопарку - інопланетяни дивляться на нас як на бібізян яким не варто давати гранату ( технології ) шоб деякі представники сапієнсів не почали шось мутити в Галактиці . Звісно цей текст сарказм хоча не повністью .
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26.11.2024 08:08 Відповісти
це сьогодні ці "інопланетяни" дивляться. а завтра? і нема гарантії, що вони завтра самі не опиняться у тому зоопарку.
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26.11.2024 08:11 Відповісти
Інопланетяни без лапок - бо якшо інопланетян ніту то через деяких представників сапієнсів ми профукуєм такий шанс який трапляється на один Всесвіт . У нашому розпорядженні цілий Всесвіт а ми застрягли на Землі бо дехто хоча всі гроші світу зараз і всі і в розвиток справді проривних технологій не вкладається ( Маск з його фантазіями просто фантазер або аферист який нічого нового не придумав - про шось подібне на Старлінк я читав ше в журналі Радіо році так в 1992 здається , журнал совковий ше )
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26.11.2024 08:25 Відповісти
я просто невірно зрозумів ваш сарказм. ) я подумав, що зоопарк - це ми, а інопланетяни - це Захід, який боїться дати нам свої технології і тим більше боїться послати свої війська нам на підмогу. тому і взяв у інопланетян у лапки. )

і нема у нашому розпорядженні ніякого Всесвіту. не з нашими технологіями. і навіть не з нашими технологіями у найближчі десятиліття. Ми навіть на Місяці не можемо побудувати хоча би якусь колонію. що там про Марс говорити... а про інші сонячні системи, то можемо тільки мріяти і фантазувати. а про інші галактики, то навіть і фантазувати не потрібно. )
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26.11.2024 08:38 Відповісти
Ze і його прихлебателі вже наробили бракованих мін для ЗСУ.
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26.11.2024 07:21 Відповісти
Все правильно. Але у нас ці інвестиції будуть освоювати ПОТУЖНІ менеджери типу Тимошенка-Єрмака, все розтягнуть і на виході будуть браковані міни.
Якщо даєте гроші то обозязково присилайте сюди і вагон аудиторів і фінасову поліцію
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26.11.2024 07:22 Відповісти
Потужно! - рашці іноземні віиська потрібні а Украіні не потрібні
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26.11.2024 07:43 Відповісти
ага ..інвестовані у браковані міни. нема сенсу давати гроші зеленим покидькам.
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26.11.2024 07:58 Відповісти
На приладі 120 пострілів ми вже показали як вміємо "інвестувати"...суки
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26.11.2024 07:59 Відповісти
Пан Певкур, часом, не подав заяву на вступ до слуг урода(позаштатно)?
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26.11.2024 08:02 Відповісти
А як чудово було б, якби авіація країн НАТО масово взяла участь у знищенні московитських військ в Україні, та ще й повідомила б фюреру Московщини, "будеш погрожувати ядерною зброєю відкриємо на тебе полювання ракетами і будемо полювати на тебе, поки не знищимо, чи поки ти не заберешся геть з України". Звичайно нереалістичні фантазії, істеблішмент Заходу боїться москалької козявки, яка вдає з себе божевільного.
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26.11.2024 08:10 Відповісти
Мушу відзначити, найраціональніший коментар.
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26.11.2024 11:55 Відповісти
Пан Певкур трішки помиляється: якщо нашим привладним мудакам дати гроші -- розкрадуть до копійки .
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26.11.2024 08:20 Відповісти
Ага. В минометы и мины к ним уже мы наинвестировали что ни денег ни оружия одни Теслы по Украине
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26.11.2024 08:41 Відповісти
Ой , гроші Україні то небезпечно. Засадять всю країну квітами і побудують дороги...
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26.11.2024 08:59 Відповісти
Тільки після виборів і очищення і люстрації системи ...
Інакше знову граблі , вони все ********** залишать руїну , а Ізраїль потім їх нам не віддасть щоб анус на глобус натягнути
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26.11.2024 09:17 Відповісти
Гроші усі покладуть !
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26.11.2024 10:03 Відповісти
Потрібні війська підписантів-ухилянтів будапешту
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26.11.2024 11:09 Відповісти
"Украинцы могут справиться со всем этим" - могут, если перестанут воровать.
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26.11.2024 11:36 Відповісти
потрібно і те і інше, бажано років так з 4, потім президент піде на відпочинок освоювати зароблене
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26.11.2024 11:39 Відповісти
 
 