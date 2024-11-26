Україні потрібні гроші, інвестовані у власну військову промисловість, а не іноземні війська, - міністр оборони Естонії Певкур

Українська промисловість здатна виробляти військову техніку на суму приблизно 30 мільярдів доларів на рік. Тож необхідно інвестувати у військову промисловість України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю The Hill.

Він закликав до нового поштовху у фінансуванні інвестицій України у власне військове виробництво, зазначивши, що українці будують за рік у шість-сім разів більше гаубиць, ніж виробляється, наприклад, у Франції.

"Їхня промисловість дійсно нарощує виробництво. Вона здатна виробляти військової техніки на суму близько 30 мільярдів доларів на рік, але наразі може витратити лише 15. Це означає, що українська промисловість має вдвічі більше можливостей. Тому, коли вам нічого дати з власних запасів, дайте їм гроші - це просте послання" - наголосив Певкур.

Він зробив цю заяву, у той час, коли Байден зняв для американських військових підрядників обмеження на технічне обслуговування і ремонт техніки в Україні, а лідери європейськи країні обговорюють можливість відправки військ для тренувань і допомоги Києву.

Однак Певкур вважає, що ризиків у такого кроку більше, ніж переваг, навіть в умовах, коли Україна стикається з нестачею живої сили і морального духу, а Росія розгортає тисячі північнокорейських військ для посилення своїх фронтових сил:

"Наскільки я знаю, українці можуть впоратися з усім цим, якщо ми зможемо надати їм все необхідне для боротьби з Росією. Вторгнення України в Курську область Росії в серпні було величезним імпульсом у цій війні, але тоді українцям не вистачило техніки та вогневої потужності, щоб просунутися далі. Я вважаю, що це була втрачена можливість для українців разом із Заходом", – заявив Певкур.

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