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Новости Война
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В случае "плохого мира" между РФ и Украиной, Кремль начнет подготовку к новому нападению на страны Европы, - глава разведки Чехии Куделка

Міхал Куделка про наслідки поганого миру

Подталкивание Украины на условиях "плохого мира" будет означать стимул для Кремля восстановиться и снова пойти войной, однако на этот раз против стран Центральной и Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил руководитель чешской Службы безопасности и информации (BIS), генерал-майор Михал Куделка.

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", - сказал Куделка.

Шеф чешской разведки говорит, что стратегия подталкивания Киева к значительным уступкам даст мотивацию Москве для дальнейших вооруженных агрессий в будущем.

"Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на то, чтобы восстанавливаться после огромных человеческих и экономических потерь, и готовиться к следующей цели, которой является Центральная и Восточная Европа", - сказал Куделка.

Поэтому чешский разведчик убежден, что странам Запада следует избегать угроз в сфере безопасности и экономической деятельности в случае, если с РФ будут восстановлены деловые или дипломатические отношения.

"Россия является агрессором, который понимает только силу, а потому результат войны [против Украины] будет определять вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО. Однако если РФ столкнется с сильной страной или сильным альянсом, то сделает вывод, что лучше с ними не иметь дела. Потому что если наоборот, то в Москве придут к выводу, что война против Украины принесла свои плоды и доказала, что европейские страны слабые, НАТО не хватает единства, а потому может попробовать действовать", - констатирует шеф чешской разведки.

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Автор: 

россия (95441) Украина (44930) Чехия (1704)


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Топ комментарии
+10
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26.11.2024 08:55
+8
Все вірно! Кацапи без війн жити не можуть!
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26.11.2024 08:54
+8
Якщо у Украіни буде мир з Засрашкою на умовах Засрашки, то не ви, ні ваші діти не захочуть в такій краіні жити!
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26.11.2024 09:04
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Все вірно! Кацапи без війн жити не можуть!
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26.11.2024 08:54 Ответить
Колись дивився якийсь історичний фільм. (назву не пам"ятаю) Там оповідалося про спротив балтського племені прусів натиску Тевтонського ордену. Пруський князь звернувся за допомогою, до сусідів - лівів та естів (предків латишів та естонців). При цьому наказав сказать: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до вас..." Ті відмовили... Коли пруси були переможені та підкорені, німецькі лицарі вдарили по лівах та естах... На цілих вісім століть всі три народи ходили підданими німецьких рицарських орденів та німецьких баронів... Тільки після І Світової війни вони позбавилися диктату... А от племена прусів були повністю асимільовані та понімечені...
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26.11.2024 10:51 Ответить
Нічого страшного, ООН виразить глибоку стурбованість.
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26.11.2024 08:54 Ответить
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26.11.2024 08:55 Ответить
Піде на НАТО! - кишка тонка! - иого ракетами закидають
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26.11.2024 08:55 Ответить
Якби ж на країни Європи. А то ж знову на Україну продовжить. На більше кацапня не здатна.
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26.11.2024 08:58 Ответить
Після це як? Після того як Україна впаде, чи після війни з Україною?
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26.11.2024 09:04 Ответить
Путын повинен постійно відчувати удари по носі, тоді він трохи прозріває.
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26.11.2024 09:02 Ответить
***** насправді дуже маленька і налякана істотка , його рівень Україна максимум , на нато в лоб він ніколи не піде , він в Україні борсається вже 11 років , тому запускайтеся на всю потужність постачайте нам ешелонами ракети бомби патрони ми це чмо будем ******* така вже наша доля 🤷🏻
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26.11.2024 09:03 Ответить
Якщо у Украіни буде мир з Засрашкою на умовах Засрашки, то не ви, ні ваші діти не захочуть в такій краіні жити!
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26.11.2024 09:04 Ответить
а якщо миру не буде?
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26.11.2024 09:19 Ответить
Якщо не розводити срач, давайте подумаємо: при поточних умовах, законах і владі, чи є багато бажаючих жити саме в такій країіні? З однієї сторони такого опитування не було, з іншої - закриті кордони тонко натякають, що влада вже і так знає відповідь на це питання. Додатково, яка кількість тих, хто добровільно повернувся в Україну з Європи, яке співвідношення до загальної кількості тих, хто виїхав? Досить цікаво дізнатись саме такі цифри, це і буде відповіддю на ваше питання, чи хоче тут хтось реально жити...
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26.11.2024 09:51 Ответить
Ні, просто не всі мають змогу виїхати. А так би в країні мрій зелених залишилися б самі зелені.
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26.11.2024 10:05 Ответить
А если будет "хороший мир", то не будет готовится? Что бы этого не было, вы должны не обеспокоенность выражать, а реально помогать и вооружение и военными... Украина сама никак не справится.
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26.11.2024 09:04 Ответить
я більше довіряю естонській розвідці.
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26.11.2024 09:05 Ответить
Санта-Барбара у них на язиці... Такі головоломки в політиці викручують, і самі вірять у це... Санкції вводять і далі на все закривають очі... так файно підсіли на Ка.. ********* що не хочеться злазити з іголки цієї .. Водять Київ за ніс....Розтягують війну на далі...
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26.11.2024 09:12 Ответить
Тут мир під різними маринадами не допоможе-кацапи будуть клепати зброю у будь-якому випадку. Тільки роздрібнення мордору на багато держав убезпечить світ на довго від війни. А іншим особливо гарячим головам буде засторога!
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26.11.2024 09:12 Ответить
От тільки роздробити не вийде. Ніхто не буде починати світову війну щоб роздробити рф.
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26.11.2024 09:18 Ответить
Можна і без світової війни. росімперія та СРСР розпались через внутрішні проблеми.
На росії цих проблем теж хоч відбавляй.
Військова поразка в Україні могла б дуже сильно підрубати ерефію на рівні масової свідомості, що традиційно передує революції та розпаду росії.
Але для цього треба озброїти Україну.
Завіса.
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26.11.2024 09:35 Ответить
Хтось повинен оплатити цю війну. Ніхто не хоче цього робити.
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26.11.2024 09:18 Ответить
Пока в НАТО идет обсуждение, рашенька провоцирует миграцию муслимов в ЕС и через пропаганду выставляет себя перед ними как друга Палестины. Не сложно догадаться в чём ее план. Для примера. В Британии их уже более половины населения. Рашеньке хватает бабла спонсировать и левых и правых. Левым она внушает что в Украине нацизм. А правым что украинцы мешают жить русской нации и продались мировому сионизму.
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26.11.2024 09:20 Ответить
Захід починає тонко натякати для свого ж піпла , шо кремль з китаєм розігрує геополітичну забаганку , китаю все до Уралу ,а кремлю вся Європа ,а турки , хай самі думають, за шо їм напрягатися ...цей сценарій був розіграний як протидія , ялтинської угоди 45р. І кремль тихим сапом грався зі світом весь час, у зміни свого тоталітарної влади на демократичну , використовуючи Європу на замануху, екзотичного ресурсу ,московскої та азійської культури, ресурсів своїх надр , разом з китаєм ...історична закоханність західного світу , халявного збагачення , та мрія 30 років ,про українській хліб , який буде вирощювати український раб,та українські землі , які їм подарує москва , виявилась західною помилкою
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26.11.2024 09:32 Ответить
наступні 10-15 років
Немає у вас стільки часу. Немає.
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26.11.2024 09:33 Ответить
І ще...підкинувши українцям 🤡 голобородька ,за рахунок швиденького добробуту та можливості ,які реалізував Порошенко для українців ,які запливли мізками , московія розіграла весь світ ...і стартонула ...
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26.11.2024 09:44 Ответить
То он чого ви боїтеся, і цвіркаєте допомогу, щоб паРаша Україну роками повільно перетравлювала, та до вас не лізла?
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26.11.2024 10:09 Ответить
саме так. Якби було не так, то поведінка Заходу, а саме реакція на агресію була б зовсім інша.
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26.11.2024 10:24 Ответить
путін і сі вже давно вирішили, що Захід слабкий, інакше війни б не було. Як гарно базікали на Заході, а тут повторювали про державу-бензоколонку, а перекрити нафту і газ з росії ще досі не можуть, досі гребуть ту російську нафту і газ у ЄС, прикриваючись якимись недолугими санкції, бо то все 'тіньовий флот' росії винен, а вони усі в НАТО білі і пухнасті, а головне дуже принципові і з купою "цінностей".
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26.11.2024 10:31 Ответить
глобальний куйлостан наперед звинувачує нату в усіх гріхах, поки ната ще може йому заліпити в писок, потім гратися не буде, загалом, вже. сонні та ліниві- легка здобич, швидкі трупи, чудові заложники.
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26.11.2024 11:05 Ответить
Значить кордони кацапії у проекті до кордонів Варшавського договору часів брежнєвщини ?
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26.11.2024 11:12 Ответить
над стратегічними десятирічними планами лугко думається поза межами України. Ті хто лишився заручником в межах, думають як вижити до якого-небудь завершення
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26.11.2024 11:46 Ответить
я буду за вас дуже радий. Це саме те, що ви заслужили.
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26.11.2024 23:28 Ответить
 
 