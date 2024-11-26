В случае "плохого мира" между РФ и Украиной, Кремль начнет подготовку к новому нападению на страны Европы, - глава разведки Чехии Куделка

Подталкивание Украины на условиях "плохого мира" будет означать стимул для Кремля восстановиться и снова пойти войной, однако на этот раз против стран Центральной и Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил руководитель чешской Службы безопасности и информации (BIS), генерал-майор Михал Куделка.

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", - сказал Куделка.

Шеф чешской разведки говорит, что стратегия подталкивания Киева к значительным уступкам даст мотивацию Москве для дальнейших вооруженных агрессий в будущем.

"Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на то, чтобы восстанавливаться после огромных человеческих и экономических потерь, и готовиться к следующей цели, которой является Центральная и Восточная Европа", - сказал Куделка.

Поэтому чешский разведчик убежден, что странам Запада следует избегать угроз в сфере безопасности и экономической деятельности в случае, если с РФ будут восстановлены деловые или дипломатические отношения.

"Россия является агрессором, который понимает только силу, а потому результат войны [против Украины] будет определять вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО. Однако если РФ столкнется с сильной страной или сильным альянсом, то сделает вывод, что лучше с ними не иметь дела. Потому что если наоборот, то в Москве придут к выводу, что война против Украины принесла свои плоды и доказала, что европейские страны слабые, НАТО не хватает единства, а потому может попробовать действовать", - констатирует шеф чешской разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны G7 намерены усилить давление на Китай из-за поддержки России, - Bloomberg