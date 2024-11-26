У разі "поганого миру" між РФ і Україною Кремль почне підготовку до нового нападу на країни Європи, - глава розвідки Чехії Куделка
Підштовхування України на умовах "поганого миру" означатиме стимул для Кремля відновитися та знову піти війною, однак цього разу проти країн Центральної та Східної Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив керівник чеської Служби безпеки та інформації (BIS), генерал-майор Міхал Куделка.
"Якщо Україна програє або буде змушена ухвалити невигідну мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу", - сказав Куделка.
Шеф чеської розвідки каже, що стратегія підштовхування Києва до значних поступок дасть мотивацію Москві для подальших збройних агресій в майбутньому.
"Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на те, щоб відновлюватися після величезних людських і економічних втрат, і готуватися до наступної цілі, якою є Центральна та Східна Європа", - сказав Куделка.
Тому чеський розвідник переконаний, що країнам Заходу варто уникати загроз у сфері безпеки та економічній діяльності у випадку, якщо з РФ буде відновлено ділові чи дипломатичні відносини.
"Росія є агресором, який розуміє лише силу, а тому результат війни [проти України] визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту з безпосередньою участю НАТО. Однак якщо РФ зіткнеться з сильною країною чи сильним альянсом, то зробить висновок, що краще з ними не мати справи. Бо якщо навпаки, то у Москві прийдуть до висновку, що війна проти України принесла свої плоди та довела, що європейські країни слабкі, НАТО бракує єдності, а тому може спробувати діяти", - констатує шеф чеської розвідки.
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На росії цих проблем теж хоч відбавляй.
Військова поразка в Україні могла б дуже сильно підрубати ерефію на рівні масової свідомості, що традиційно передує революції та розпаду росії.
Але для цього треба озброїти Україну.
Завіса.
Немає у вас стільки часу. Немає.