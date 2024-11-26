Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены десятки домов

Сегодня, 26 ноября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому удару - частный сектор. Повреждения получили десятки жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало. Продолжаем фиксировать последствия - работают все соответствующие службы", - отметил он.

Чем враг ударил по Краматорску, пока не указывается.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 ноября, около 10:15 россияне атаковали жилой сектор Краматорска кассетными боеприпасами, в результате чего погибла женщина, есть раненые.