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Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены десятки домов

Наслідки атаки на Краматорськ 22 листопада

Сегодня, 26 ноября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому удару - частный сектор. Повреждения получили десятки жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало. Продолжаем фиксировать последствия - работают все соответствующие службы", - отметил он.

Чем враг ударил по Краматорску, пока не указывается.

Смотрите: Оккупанты атаковали жилой сектор Краматорска кассетными боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 ноября, около 10:15 россияне атаковали жилой сектор Краматорска кассетными боеприпасами, в результате чего погибла женщина, есть раненые.

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Краматорськ (2275) обстрел (27036)


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