Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены десятки домов
Сегодня, 26 ноября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Краматорск подвергся вражескому удару - частный сектор. Повреждения получили десятки жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало. Продолжаем фиксировать последствия - работают все соответствующие службы", - отметил он.
Чем враг ударил по Краматорску, пока не указывается.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 ноября, около 10:15 россияне атаковали жилой сектор Краматорска кассетными боеприпасами, в результате чего погибла женщина, есть раненые.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль