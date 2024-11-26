Війська РФ ударили по Краматорську: пошкоджено десятки будинків

Сьогодні, 26 листопада 2024 року, війська РФ завдали удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого удару - приватний сектор. Пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Наразі інформації щодо постраждалих не надходила. Продовжуємо фіксувати наслідки - працюють всі відповідні служби", - зауважив він.

Чим ворог ударив по Краматорську, наразі не зазначається.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 22 листопада, близько 10:15 росіяни атакували житловий сектор Краматорська касетними боєприпасами, унаслідок чого загинула жінка, є поранені.