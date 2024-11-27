Общие боевые потери РФ с начала войны - около 735 410 человек (+1580 за сутки), 9449 танков, 20 830 артсистем, 19 304 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 735 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 735 410 (+1580) человек,

танков - 9449 (+14) единиц,

боевых бронированных машин - 19 304 (+48) единицы,

артиллерийских систем - 20 830 (+24) единиц,

РСЗО - 1255 (+1) единиц,

средств ПВО - 1005 (+1) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 616 (+64) единиц,

крылатых ракет - 2765 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 30 126 (+84) единиц,

специальной техники - 3687 (+4) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.