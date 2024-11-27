Общие боевые потери РФ с начала войны - около 735 410 человек (+1580 за сутки), 9449 танков, 20 830 артсистем, 19 304 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 735 410 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 735 410 (+1580) человек,
танков - 9449 (+14) единиц,
боевых бронированных машин - 19 304 (+48) единицы,
артиллерийских систем - 20 830 (+24) единиц,
РСЗО - 1255 (+1) единиц,
средств ПВО - 1005 (+1) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 616 (+64) единиц,
крылатых ракет - 2765 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 30 126 (+84) единиц,
специальной техники - 3687 (+4) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 735 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.