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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 735 410 человек (+1580 за сутки), 9449 танков, 20 830 артсистем, 19 304 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

дрон знищив російську вундервафлю

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 735 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 735 410 (+1580) человек,

танков - 9449 (+14) единиц,

боевых бронированных машин - 19 304 (+48) единицы,

артиллерийских систем - 20 830 (+24) единиц,

РСЗО - 1255 (+1) единиц,

средств ПВО - 1005 (+1) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 616 (+64) единиц,

крылатых ракет - 2765 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 30 126 (+84) единиц,

специальной техники - 3687 (+4) единиц.

Читайте также: Воины 3-й ОШБр за неделю поразили 6 танков и РСЗО "Град" в Харьковской области: 206 оккупантов "200", 244 - "300"

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+23
Минув 3934 день москальсько-української війни.
Броня піднялась - 62, логістика тримається - 84, арта підтягується - 25.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 735 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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27.11.2024 08:44
+12
Бажаю щоб всі
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27.11.2024 08:03
+12
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27.11.2024 08:51
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Безугла каже шо Савченко дала команду на відхід і спрацював принцип доміно - а на втрати кацапам пох
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27.11.2024 08:00 Ответить
Стратегія, однако.
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27.11.2024 08:02 Ответить
беззуба - це "авторитет" - все що не скаже - як завяже - броне-чесно!
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27.11.2024 14:09 Ответить
До інавгурації Трампа буле мильон дохлих кацапів
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27.11.2024 08:02 Ответить
Бажаю щоб всі
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27.11.2024 08:03 Ответить
Поки не буде змоги мінусовати сушки з кабами - справи у нас погані
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27.11.2024 08:09 Ответить
ось на Фи-16 як понавивчаються - тоді фсьо
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27.11.2024 08:14 Ответить
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27.11.2024 08:11 Ответить
Чеська розвідка спрогнозувала напад Росії на Східну Європу через десять років.
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27.11.2024 08:13 Ответить
Хоп хей, лалалей. Долар в них 107 фублєй...
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27.11.2024 08:12 Ответить
а їм насрати
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27.11.2024 08:13 Ответить
-А тобі ,люб"язний?
- я отримую в євро... Физдюнькаєш, в ржублях ти отримуєш
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27.11.2024 10:00 Ответить
100% ні
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27.11.2024 11:15 Ответить
3,1415 - долар вже по 113
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27.11.2024 16:27 Ответить
Наваляли кацапам. Щось давненько літачки кацапські не падали.
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27.11.2024 08:22 Ответить
Яремка,а що людина не правильно сказала,це ти щось не те мелиш.
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27.11.2024 09:17 Ответить
Це кацапердський бот, не зважайте
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27.11.2024 09:49 Ответить
Болить за кацапів, валянку?
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27.11.2024 09:23 Ответить
1580 - м'ясні штурмИ , %уйня баби єщьо нарожают .
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27.11.2024 08:35 Ответить
УЖЕ НЕ нарожают - времена другіє - баби стали хитріші, є контрацептиви, аборти і бажання пожити для себе, а не рожати мясо на забій
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27.11.2024 14:11 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.11.2024 08:43 Ответить
Минув 3934 день москальсько-української війни.
Броня піднялась - 62, логістика тримається - 84, арта підтягується - 25.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 735 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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27.11.2024 08:44 Ответить
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27.11.2024 08:51 Ответить
пипец - орки вообще свои щи в бестолковке потеряли - по броне нехило... но пошли дожди на Донбассе - куда они прут бронёй по рыхло-мокрому чернозёму?
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27.11.2024 08:54 Ответить
Тут вже підмерзло і підсушило трохи, пробують виповзати.
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27.11.2024 15:14 Ответить
Про личный состав правильно писать тоже ЕДИНИЦ, там по факту человеков нет!
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27.11.2024 09:30 Ответить
39 000 чумардосів з початку місяця і рекорд у 45 тис дуже чітко вимальовується.
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27.11.2024 11:58 Ответить
Коли вже та Комі закінчиться...
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27.11.2024 14:28 Ответить
Все залежить від ЗСУ, сподіваюсь до Нового року.
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27.11.2024 15:15 Ответить
 
 