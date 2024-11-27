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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 735 410 осіб (+1580 за добу), 9449 танків, 20 830 артсистем, 19 304 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

дрон знищив російську вундервафлю

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 735 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 735410 (+1580) осіб,

танків - 9449 (+14) од,

бойових броньованих машин - 19304 (+48) од,

артилерійських систем - 20830 (+24) од,

РСЗВ - 1255 (+1) од,

засоби ППО - 1005 (+1) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19616 (+64),

крилаті ракети - 2765 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 30126 (+84) од,

спеціальна техніка - 3687 (+4)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123)


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Топ коментарі
+23
Минув 3934 день москальсько-української війни.
Броня піднялась - 62, логістика тримається - 84, арта підтягується - 25.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 735 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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27.11.2024 08:44
+12
Бажаю щоб всі
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27.11.2024 08:03
+12
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27.11.2024 08:51
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Безугла каже шо Савченко дала команду на відхід і спрацював принцип доміно - а на втрати кацапам пох
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27.11.2024 08:00 Відповісти
Стратегія, однако.
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27.11.2024 08:02 Відповісти
беззуба - це "авторитет" - все що не скаже - як завяже - броне-чесно!
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27.11.2024 14:09 Відповісти
До інавгурації Трампа буле мильон дохлих кацапів
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27.11.2024 08:02 Відповісти
Бажаю щоб всі
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27.11.2024 08:03 Відповісти
Поки не буде змоги мінусовати сушки з кабами - справи у нас погані
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27.11.2024 08:09 Відповісти
ось на Фи-16 як понавивчаються - тоді фсьо
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27.11.2024 08:14 Відповісти
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27.11.2024 08:11 Відповісти
Чеська розвідка спрогнозувала напад Росії на Східну Європу через десять років.
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27.11.2024 08:13 Відповісти
Хоп хей, лалалей. Долар в них 107 фублєй...
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27.11.2024 08:12 Відповісти
а їм насрати
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27.11.2024 08:13 Відповісти
-А тобі ,люб"язний?
- я отримую в євро... Физдюнькаєш, в ржублях ти отримуєш
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27.11.2024 10:00 Відповісти
100% ні
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27.11.2024 11:15 Відповісти
3,1415 - долар вже по 113
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27.11.2024 16:27 Відповісти
Наваляли кацапам. Щось давненько літачки кацапські не падали.
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27.11.2024 08:22 Відповісти
Яремка,а що людина не правильно сказала,це ти щось не те мелиш.
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27.11.2024 09:17 Відповісти
Це кацапердський бот, не зважайте
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27.11.2024 09:49 Відповісти
Болить за кацапів, валянку?
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27.11.2024 09:23 Відповісти
1580 - м'ясні штурмИ , %уйня баби єщьо нарожают .
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27.11.2024 08:35 Відповісти
УЖЕ НЕ нарожают - времена другіє - баби стали хитріші, є контрацептиви, аборти і бажання пожити для себе, а не рожати мясо на забій
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27.11.2024 14:11 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.11.2024 08:43 Відповісти
Минув 3934 день москальсько-української війни.
Броня піднялась - 62, логістика тримається - 84, арта підтягується - 25.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 735 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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27.11.2024 08:44 Відповісти
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27.11.2024 08:51 Відповісти
пипец - орки вообще свои щи в бестолковке потеряли - по броне нехило... но пошли дожди на Донбассе - куда они прут бронёй по рыхло-мокрому чернозёму?
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27.11.2024 08:54 Відповісти
Тут вже підмерзло і підсушило трохи, пробують виповзати.
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27.11.2024 15:14 Відповісти
Про личный состав правильно писать тоже ЕДИНИЦ, там по факту человеков нет!
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27.11.2024 09:30 Відповісти
39 000 чумардосів з початку місяця і рекорд у 45 тис дуже чітко вимальовується.
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27.11.2024 11:58 Відповісти
Коли вже та Комі закінчиться...
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27.11.2024 14:28 Відповісти
Все залежить від ЗСУ, сподіваюсь до Нового року.
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27.11.2024 15:15 Відповісти
 
 