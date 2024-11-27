Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 735 410 осіб (+1580 за добу), 9449 танків, 20 830 артсистем, 19 304 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 735 410 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 735410 (+1580) осіб,
танків - 9449 (+14) од,
бойових броньованих машин - 19304 (+48) од,
артилерійських систем - 20830 (+24) од,
РСЗВ - 1255 (+1) од,
засоби ППО - 1005 (+1) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19616 (+64),
крилаті ракети - 2765 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 30126 (+84) од,
спеціальна техніка - 3687 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 735 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.