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Окупант зник після атаки українського дрона бійців 110 ОБрТрО в районі Новодарівки. ВIДЕО

Бійці 114-го батальйону 110-ї окремої бригади територіальної оборони України в районі Новодарівки атакували двома дронами-камікадзе російського загарбника та ліквідували його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі DeepState.

Дивіться: Воїни 110 ОМБр знищили російські БМП і ББМ - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+5
Немає москаля , немає ні@уя ,
одна сира земля
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26.11.2024 00:48
+4
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26.11.2024 00:39
+4
десь далеко заплакав старий Коперфілд.
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26.11.2024 06:03
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Не було його!! Воно вініл накабздону пішло АФТОГРАФУВАТИ!!
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26.11.2024 00:19 Відповісти
Ой, Вань, гляди какие клоуны 😁
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26.11.2024 00:38 Відповісти
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26.11.2024 00:39 Відповісти
Немає москаля , немає ні@уя ,
одна сира земля
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26.11.2024 00:48 Відповісти
Музон - зачьот !
Піля першого влучання, орк запросив лівою передньою кінцівкою - повтору. Дроновод подумав "..гівно питання".
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26.11.2024 02:16 Відповісти
Білу ладу за нього ніхто не отримає!
"Немає тіла - немає діла справи"!
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26.11.2024 04:13 Відповісти
десь далеко заплакав старий Коперфілд.
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26.11.2024 06:03 Відповісти
І сьогодні таких новин, цензор півтори тисячі оприлюднить?
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26.11.2024 07:55 Відповісти
Копперфильд ёпта!
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26.11.2024 08:26 Відповісти
Піпєц пропала біла лада каліна і кіло пєльмєнів . Тепер мужіньок буде числитись як пропавший безвісти .
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26.11.2024 08:31 Відповісти
Містика від ЗСУ !
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26.11.2024 08:40 Відповісти
Нафіга друга пташка...чи дрони отримали на дурне...можна сіяти
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26.11.2024 08:51 Відповісти
чи не забагато витрачати два дрони на пораненого підара? Якщо він без ноги, то для чого другий дрон витрачати?
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26.11.2024 09:12 Відповісти
 
 