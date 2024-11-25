Окупант зник після атаки українського дрона бійців 110 ОБрТрО в районі Новодарівки. ВIДЕО

Бійці 114-го батальйону 110-ї окремої бригади територіальної оборони України в районі Новодарівки атакували двома дронами-камікадзе російського загарбника та ліквідували його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі DeepState.

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