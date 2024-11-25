Воїни 110 ОМБр знищили російські БМП і ББМ - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади ударами FPV-дронів знищили 3 російські БМП і ще одну ББМ окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+7 Valery Shapovalenko #511590
показати весь коментар26.11.2024 01:15
+6 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар25.11.2024 23:44
+3 Amber
показати весь коментар25.11.2024 22:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/ua/news/3521676/rosiyany-zdiyisnyly-perpravu-cherez-oskil&ved=2ahUKEwivh6HdtPiJAxVTHxAIHeOnCHQQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0jFGpNzHXqMpMijiZEUmhL
Чекаєио час че не вийшов.Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну .
Шана ВОЇНАМ!!!
И в воздух чепчики бросали,
И всем кацапским мужикам
Пакеты черные давали!