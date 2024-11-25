УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8938 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 573 11

Воїни 110 ОМБр знищили російські БМП і ББМ - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади  ударами FPV-дронів знищили 3 російські БМП і ще одну ББМ окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ знищили 37 російських танків та 51 ББМ всього за два тижні. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) БМП (409) 110 окрема механізована бригада (107) ББМ (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Несправна, бо нами бита і покинута екіпажем. Але москалі забирають її і везуть на ремонт. Щоб вона не поверталась цілою, її добивають. Це - частина роботи.
показати весь коментар
26.11.2024 01:15
+6
Якщо так бахнуло, то було там багато чого, що могло на голови бійців летіти. І машини росіяни могли потім намагатися витягти щоб полагодити. Тому все правильно зробили думаю
показати весь коментар
25.11.2024 23:44
+3
Слава нашим Героям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
25.11.2024 22:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава нашим Героям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
25.11.2024 22:58 Відповісти
А щось відомо про кацапів, які вчора переправились через Оскіл і ніби створили там плацдарм?
показати весь коментар
25.11.2024 23:12 Відповісти
Південніше новомлинська біля Куп'ян ька
https://censor.net/ua/news/3521676/rosiyany-zdiyisnyly-perpravu-cherez-oskil&ved=2ahUKEwivh6HdtPiJAxVTHxAIHeOnCHQQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0jFGpNzHXqMpMijiZEUmhL
показати весь коментар
25.11.2024 23:22 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 23:32 Відповісти
Іра нє чітатєль, Іра пісатєль. Повідомили про переправу в плацдарм вчора в тому лінку, який я запостив, а сьогодні мовчать. То є там той плацдарм, чийого
показати весь коментар
26.11.2024 00:13 Відповісти
Я так зрозуміла, Генеральний штаб Збройних сил України, Командування об'єднаних сил Збройних сил України, Сухопутні війська, Повітряні Сили та Військово-морські сили не попередели ВАС про перебіг подій на переправі через р.Оскіл.

Чекаєио час че не вийшов.Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну .
показати весь коментар
26.11.2024 09:47 Відповісти
Там люки і двері вікриті, це, мабуть, несправна покинута техніка.
показати весь коментар
25.11.2024 23:17 Відповісти
Якщо так бахнуло, то було там багато чого, що могло на голови бійців летіти. І машини росіяни могли потім намагатися витягти щоб полагодити. Тому все правильно зробили думаю
показати весь коментар
25.11.2024 23:44 Відповісти
Несправна, бо нами бита і покинута екіпажем. Але москалі забирають її і везуть на ремонт. Щоб вона не поверталась цілою, її добивають. Це - частина роботи.
показати весь коментар
26.11.2024 01:15 Відповісти
Добиваємо браття!
Шана ВОЇНАМ!!!
показати весь коментар
25.11.2024 23:54 Відповісти
Кричали на эрэф: ура!
И в воздух чепчики бросали,
И всем кацапским мужикам
Пакеты черные давали!
показати весь коментар
26.11.2024 08:45 Відповісти
 
 