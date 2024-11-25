Спецпризначенці СБУ знищили 37 російських танків та 51 ББМ всього за два тижні. ВIДЕО
За два тижні спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили 37 російських танків та 51 ББМ.
Відповідне відео роботи спецпризначенців оприлюднили у телеграм-каналі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також вони уразили: 48 артсистем і РСЗВ, 10 систем ППО та 2 системи РЕБ/РЕР, 303 одиниць автотранспорту, 31 БПЛА та 72 антени зв’язку, 319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій, 2 склади з боєприпасами. Також бійці ліквідували 449 окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
із кацапами 😡
І мєхвод як у кінє)))
Спасибі, воїни