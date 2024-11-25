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Спецпризначенці СБУ знищили 37 російських танків та 51 ББМ всього за два тижні. ВIДЕО

За два тижні спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили 37 російських танків та 51 ББМ.

Відповідне відео роботи спецпризначенців оприлюднили у телеграм-каналі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також вони уразили: 48 артсистем і РСЗВ, 10 систем ППО та 2 системи РЕБ/РЕР, 303 одиниць автотранспорту, 31 БПЛА та 72 антени зв’язку, 319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій, 2 склади з боєприпасами. Також бійці ліквідували 449 окупантів.

Також дивіться: Під шквалом мінометного вогню, на відстані лише кількох, метрів бійці ССО евакуювали пораненого побратима. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) СБУ (12809) знищення (7216)


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Дуже хочеться , щоби ми знищили все військове залізяччя разом
із кацапами 😡
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25.11.2024 21:23 Відповісти
Пишуть що радянського залізяччя хватить воювати про ти нас ще на весь 2025 рік! Боже спаси Україну!
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25.11.2024 21:36 Відповісти
Ничего, его уже точно меньше половины осталось.
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25.11.2024 23:54 Відповісти
СБУ, ті що воюють, кращі!!!
І мєхвод як у кінє)))
Спасибі, воїни
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26.11.2024 00:02 Відповісти
 
 