Оккупант исчез после атаки украинского дрона бойцов 110 ОБрТрО в районе Новодаровки. ВИДЕО
Бойцы 114-го батальона 110-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе Новодаровки атаковали двумя дронами-камикадзе российского захватчика и ликвидировали его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале DeepState.
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одна сира земля
Піля першого влучання, орк запросив лівою передньою кінцівкою - повтору. Дроновод подумав "..гівно питання".
"Немає тіла - немає
діласправи"!