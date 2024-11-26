Оккупант исчез после атаки украинского дрона бойцов 110 ОБрТрО в районе Новодаровки. ВИДЕО

Бойцы 114-го батальона 110-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе Новодаровки атаковали двумя дронами-камикадзе российского захватчика и ликвидировали его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале DeepState.

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