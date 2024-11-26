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Новости Видео Война
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Оккупант исчез после атаки украинского дрона бойцов 110 ОБрТрО в районе Новодаровки. ВИДЕО

Бойцы 114-го батальона 110-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе Новодаровки атаковали двумя дронами-камикадзе российского захватчика и ликвидировали его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале DeepState.

Смотрите: Воины 110 ОМБр уничтожили российские БМП и ББМ - от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517)


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Топ комментарии
+5
Немає москаля , немає ні@уя ,
одна сира земля
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26.11.2024 00:48
+4
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26.11.2024 00:39
+4
десь далеко заплакав старий Коперфілд.
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26.11.2024 06:03
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Не було його!! Воно вініл накабздону пішло АФТОГРАФУВАТИ!!
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26.11.2024 00:19 Ответить
Ой, Вань, гляди какие клоуны 😁
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26.11.2024 00:38 Ответить
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26.11.2024 00:39 Ответить
Немає москаля , немає ні@уя ,
одна сира земля
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26.11.2024 00:48 Ответить
Музон - зачьот !
Піля першого влучання, орк запросив лівою передньою кінцівкою - повтору. Дроновод подумав "..гівно питання".
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26.11.2024 02:16 Ответить
Білу ладу за нього ніхто не отримає!
"Немає тіла - немає діла справи"!
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26.11.2024 04:13 Ответить
десь далеко заплакав старий Коперфілд.
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26.11.2024 06:03 Ответить
І сьогодні таких новин, цензор півтори тисячі оприлюднить?
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26.11.2024 07:55 Ответить
Копперфильд ёпта!
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26.11.2024 08:26 Ответить
Піпєц пропала біла лада каліна і кіло пєльмєнів . Тепер мужіньок буде числитись як пропавший безвісти .
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26.11.2024 08:31 Ответить
Містика від ЗСУ !
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26.11.2024 08:40 Ответить
Нафіга друга пташка...чи дрони отримали на дурне...можна сіяти
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26.11.2024 08:51 Ответить
чи не забагато витрачати два дрони на пораненого підара? Якщо він без ноги, то для чого другий дрон витрачати?
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26.11.2024 09:12 Ответить
 
 