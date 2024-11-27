Рост тарифа на передачу э/э необоснован и угрожает украинской экономике, - ICC Ukraine

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвал Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии и сохранить его на уровне 528,57 грн/МВт-ч, учитывая широкие возможности оптимизации расходов "Укрэнерго" и опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки на украинские предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

13 ноября HKPEKП одобрила проект решения, который предусматривает рост тарифа на передачу э/э в 2025 году на 26% - с 528,57 до 665,27 грн/МВт час. "По нашему мнению, такой рост является необоснованным и создает серьезную угрозу для украинской экономики. В текущих условиях войны дополнительная финансовая нагрузка в более 13 млрд грн вместе с другими неблагоприятными факторами могут иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий, которые являются основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны", - отмечается в обращении ICC Ukraine в адрес НКРЭКУ, Министерств энергетики и экономики, "Укрэнерго" и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которое есть в распоряжении редакции.

В ICC Ukraine обратили внимание, что увеличение тарифа усилит нагрузку на бизнес, от стабильной работы которого зависит поддержка Вооруженных сил и будущее восстановление страны. К тому же основные экспортные рынки для украинских товаров (зерновые, металлы, руда) сейчас переживают кризис, который проявляется в слабом спросе и снижении цен. А увеличение расходов на покрытие базовых тарифов только углубит этот вызов, ставя под угрозу позиции украинских предприятий на международных рынках.

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Кроме того, ICC Ukraine приводит результаты экспертного анализа структуры тарифа на передачу электроэнергии, которые доказывают существование существенного потенциала для оптимизации расходов HEK "Укрэнерго". В частности, предлагается вместо увеличения расходов на компенсацию технологических потерь с 12,3 до 14,3 млрд грн (+12%) работать над сокращением таких потерь через аудиты сетей и борьбу со злоупотреблениями. В ICC Ukraine также считают, что расходы на ПСО для ВИЭ домохозяйств могут составить 6 млрд грн вместо 7 млрд грн, если уменьшить дисконт стоимости реализации электроэнергии с 22% до 20% и установить более реалистичный прогноз по объемам генерации ВИЭ домохозяйств, который по мнению ICC Ukraine в 2025 году может составить 1 471 ГВт ч вместо 1 667 ГВт ч.

Кроме того, согласно экспертному анализу, включение в структуру тарифа расходов на обслуживание кредитов во время войны является "абсолютно неприемлемым". ICC Ukraine предлагает рассмотреть возможность реструктуризации тела кредитов и частичную капитализацию процентов по ним, что позволит отсрочить платежи на период после окончания военного положения. Также отмечается, что расчеты с членами ENTSO-E должны финансироваться за счет доходов от продажи доступа к межгосударственным сечениям, а не за счет тарифа на передачу.

В своем обращении ICC Ukraine попросило HKPEKП пересчитать расходы на передачу электроэнергии с учетом предоставленных предложений и сохранить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на уровне 528,57 грн/МВт-ч.

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