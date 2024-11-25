В Україні встановлено понад 900 МВт резервної генерації на об’єктах критичної інфраструктури

На об'єктах критичної інфраструктури України станом на 1 листопада встановлено понад 900 МВт резервних потужностей.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації малих міст України з посиланням на дані Держенергонагляду.

"Ці заходи спрямовані на забезпечення безперебійної роботи об'єктів, які є життєво важливими для функціонування громад у разі перебоїв з електропостачанням", – сказано в повідомленні.

Окрім цього, тривають роботи зі встановлення та підключення розподіленої газової генерації по всій території країни.

"Важливу роль у досягненні цих результатів відіграла підтримка міжнародних фінансових організацій та донорів. Завдяки їх внеску реалізовано численні проєкти, спрямовані на посилення енергетичної безпеки громад", – зазначили в Асоціації.

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Як повідомлялося, на початку листопада "Укренерго" видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації.

До того стало відомо, що "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.