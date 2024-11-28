Обстрел Украины: в Черновицкой области повреждены жилые дома. Тернопольщина снова без света
Во время утренней атаки Силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области. В Тернопольской области снова обесточивание
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальники Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк и Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.
"В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", сообщил Запаранюк.
Негода заявил, что сегодня, 28 ноября, в результате очередного массированного обстрела объектов генерации и передачи электроэнергии, по всей стране введены аварийные мероприятия для стабилизации энергосистемы.
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Александр Иванов #590191
показать весь комментарий28.11.2024 12:32 Ответить Мне нравится 0
Василь Нога #559797
показать весь комментарий28.11.2024 12:51 Ответить Мне нравится 1
семен #596911
показать весь комментарий28.11.2024 13:29 Ответить Мне нравится 0
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