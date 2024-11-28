РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости
3 496 3

Обстрел Украины: в Черновицкой области повреждены жилые дома. Тернопольщина снова без света

ракети,шахеди

Во время утренней атаки Силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области. В Тернопольской области снова обесточивание

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальники Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк и Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

"В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", сообщил Запаранюк.

Негода заявил, что сегодня, 28 ноября, в результате очередного массированного обстрела объектов генерации и передачи электроэнергии, по всей стране введены аварийные мероприятия для стабилизации энергосистемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру "Калибрами" с кассетными боеприпасами, - Зеленский

Автор: 

обстрел (26872) Тернопольская область (725) Черновицкая область (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да уж, в Тернополе жопа полная! И так скорее всего будет всю зиму или даже больше!
показать весь комментарий
28.11.2024 12:32 Ответить
Око за око… вдарити по енергетиці москвинів… якщо мАсква буде без електрики то буде файн
показать весь комментарий
28.11.2024 12:51 Ответить
василь поменяй на жопа вместо нога, как украина может лишить энергетики такую огромную страну без ракет?
показать весь комментарий
28.11.2024 13:29 Ответить
 
 