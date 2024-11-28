Обстрел Украины: в Черновицкой области повреждены жилые дома. Тернопольщина снова без света

Во время утренней атаки Силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области. В Тернопольской области снова обесточивание

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальники Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк и Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

"В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", сообщил Запаранюк.

Негода заявил, что сегодня, 28 ноября, в результате очередного массированного обстрела объектов генерации и передачи электроэнергии, по всей стране введены аварийные мероприятия для стабилизации энергосистемы.

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