РФ бьет КАБами по Харькову: раздался взрыв в городе (обновлено)

Войска РФ атакуют Харьков КАБами, прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Воздушные силы предупредили о пусках КАБов тактической авиацией на Харьковщине.

Позже в ОВА заявили, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

"В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия.

В 12:40 захватчики нанесли ракетный удар по селу Русская Лозовая Харьковского района. По предварительной информации, попадание возле одного из учебных заведений населенного пункта", - добавили там.

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