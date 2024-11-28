РФ бьет КАБами по Харькову: раздался взрыв в городе (обновлено)
Войска РФ атакуют Харьков КАБами, прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
Воздушные силы предупредили о пусках КАБов тактической авиацией на Харьковщине.
Позже в ОВА заявили, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.
"В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия.
В 12:40 захватчики нанесли ракетный удар по селу Русская Лозовая Харьковского района. По предварительной информации, попадание возле одного из учебных заведений населенного пункта", - добавили там.
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