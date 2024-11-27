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Войска РФ запускают КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

КАБ

Днем 27 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкую область", - говорится в сообщении.

Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

Также читайте: Зеленский: Россияне за неделю выпустили по Украине более 800 КАБов, около 460 ударных дронов и более 20 ракет. ВИДЕО

Ранее начальник Генштаба Баргилевич заявлял, что Украина работает над собственными КАБами.

Автор: 

Донецкая область (9582) Воздушные силы (2276) КАБ (353)


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А українські війська запускають балачки Баргілєвіча про початок виробництва вітчизняних КАБів.
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27.11.2024 12:40 Ответить
Тисячі таких бомб знищують міста, руйнують великі фортифікації, а останнім часом крушать цілі електростанції. Їх скидають з бомбардувальників Су-34 з відстані 70-100 км. F-16 не має ракет на таку відстань. Наземний Patriot знищується "Іскандером". Тут потрібен європейський літак з ракетою BVRAAM Meteor.
Пригодилися б дешеві установки, що ловлять бомби КАБ. Анти-КАБ бар'єр.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

https://co2stop.foundation/AntiKAB

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27.11.2024 13:10 Ответить
 
 