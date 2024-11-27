Войска РФ запускают КАБы на Донетчину, - Воздушные силы
Днем 27 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в Донецкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкую область", - говорится в сообщении.
Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.
Ранее начальник Генштаба Баргилевич заявлял, что Украина работает над собственными КАБами.
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Пригодилися б дешеві установки, що ловлять бомби КАБ. Анти-КАБ бар'єр.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
https://co2stop.foundation/AntiKAB