Войска РФ запускают КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

Днем 27 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкую область", - говорится в сообщении.

Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

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Ранее начальник Генштаба Баргилевич заявлял, что Украина работает над собственными КАБами.