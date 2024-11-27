УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10942 відвідувача онлайн
Новини
387 3

Війська РФ запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

КАБ

Вдень 27 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину", - йдеться у повідомленні.

Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає.

Також читайте: Зеленський: Росіяни за тиждень випустили по Україні понад 800 КАБів, близько 460 ударних дронів та більш ніж 20 ракет. ВIДЕО

Раніше начальник Генштабу Баргилевич заявляв, що Україна працює над власними КАБами.

Автор: 

Донецька область (8291) Повітряні сили (2581) КАБ (344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А українські війська запускають балачки Баргілєвіча про початок виробництва вітчизняних КАБів.
показати весь коментар
27.11.2024 12:40 Відповісти
Тисячі таких бомб знищують міста, руйнують великі фортифікації, а останнім часом крушать цілі електростанції. Їх скидають з бомбардувальників Су-34 з відстані 70-100 км. F-16 не має ракет на таку відстань. Наземний Patriot знищується "Іскандером". Тут потрібен європейський літак з ракетою BVRAAM Meteor.
Пригодилися б дешеві установки, що ловлять бомби КАБ. Анти-КАБ бар'єр.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

https://co2stop.foundation/AntiKAB

показати весь коментар
27.11.2024 13:10 Відповісти
 
 