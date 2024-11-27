Війська РФ запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили
Вдень 27 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Донеччину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину", - йдеться у повідомленні.
Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає.
Раніше начальник Генштабу Баргилевич заявляв, що Україна працює над власними КАБами.
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Пригодилися б дешеві установки, що ловлять бомби КАБ. Анти-КАБ бар'єр.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
https://co2stop.foundation/AntiKAB