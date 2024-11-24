Зеленский: Россияне за неделю выпустили по Украине более 800 КАБов, около 460 ударных дронов и более 20 ракет. ВИДЕО
Войска РФ на этой неделе нанесли по Украине удары с применением более 800 управляемых авиационных бомб (КАБ), около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти ежедневно по всей Украине. Только этой ночью нашим силам ПВО удалось сбить около 50 ударных дронов. В течение недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов против Украины и наших людей.
Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас.
Украине нужно больше ПВО, и мы работаем над этим с партнерами. Крайне важно укрепить защиту нашего неба.
Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает", - заявил Зеленский.
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А ми по параші скільки за тиждень і що випустили?
Де протидія КАБам рашистов?
"Статист" х7єв......
А чого він не каже, скільки особисто випустив хоча б чогось (за тиждень)? А, таємниця, після перемоги.
Накрило в Південмаші ?
Брехун !
Так ти, дебіл, сам наводиш аргументи, що є полігоном. Біполярка?
Тем более, что предыдущий такой же уже давно на параше, надо его кем-то заменить.
маючи ЮжМаш, КБ Луч та інші підприємства не поновити (навіть не з нуля починати) випуск - це що, Вова?
Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів
Видання The Times звинуватило українську владу в провалі з корупційних мотивів програми захисту об'єктів енергетики від ракетних атак.
«На секретному об'єкті під Києвом бригадний генерал спостерігав, як вибухи руйнують бетонну конструкцію, яку таємно допомогла створити його команда із десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам збудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього на фоні звинувачень у корупції, яка загальмувала роботи», - пише видання у статті під назвою «Через корупцію в енергетиці українцям загрожує смертельний мороз».
Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози. Сотні тисяч людей проводять до шости годин у темряві без тепла, світла та води, зазначає видання та наводить слова колишнього голови агентства з відновлення Мустафи Найєма, який звинувачує уряд у навмисному затягуванні проекту захисту енергетики.
За його словами, уряд блокував виділення на це грошей із корисливих інтересів.
Команда Найєма підозрює, що проект було відкладено через те, що не було дано хабара чиновникам в офісі прем'єр-міністра, «які тримають у руках гаманець». За словами Найєма, уряд не заплатив підрядникам і ті припинили роботу.
Сергій Сухомлін, який змінив Найєма, сказав, що підрядники очікували «надто великий прибуток» і його відомство переглядає їхні контракти. Деякі захисні споруди "переробляються", щоб скоротити витрати, сказав він.
Підрядники заявили, що намагаються продовжити будівництво бункерів, але без виділення коштів урядом змушені брати кредити для фінансування мінімального обсягу робіт, щоб продовжувати будівництво, і споруди далекі від завершення.
Поки що, щоб запобігти колапсу своєї енергетичної системи, Україна покладається на захист «першого і другого рівня» з габіонів, що поставляються Великобританією - примітивних клітин, заповнених каменем, - і великих бетонних захисних арок над землею, а також на ряд ******** систем протиповітряної оборони, наданих західними партнерами.
Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.
Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
Водночас, прес-секретар Тимошенко спростував ці звинувачення: «Кирилл Тимошенко не бере участі у ухваленні рішень щодо будівництва інфраструктурних об'єктів і не має жодного відношення до процесів фінансування чи управління цими проектами.
На зустрічі G-20 взагалі ніхто не захотів говорити про агресію рабcії проти України.
Це такий негативний сигнал для України, що підтверджує, що Зеленський і Ко насточертiли практично всім.
А мирні люди гинуть в Україні.