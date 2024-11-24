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Новости Война
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Зеленский: Россияне за неделю выпустили по Украине более 800 КАБов, около 460 ударных дронов и более 20 ракет. ВИДЕО

Войска РФ на этой неделе нанесли по Украине удары с применением более 800 управляемых авиационных бомб (КАБ), около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти ежедневно по всей Украине. Только этой ночью нашим силам ПВО удалось сбить около 50 ударных дронов. В течение недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов против Украины и наших людей.

Читайте: Посол Мельник о последствиях применения РФ "Орешника": До этого все думали, что война затрагивает только Украину – сейчас начали бояться

Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас.

Украине нужно больше ПВО, и мы работаем над этим с партнерами. Крайне важно укрепить защиту нашего неба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Париж действительно разрешил Украине атаковать РФ французскими дальнобойными ракетами, - глава МИД Барро

Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) крылатые ракеты (879) дроны (3869) баллистические ракеты (370) КАБ (352)


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Топ комментарии
+18
статистом підпрацьовує... ?
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24.11.2024 12:02
+14
Відосиків останній тиждень запущено ще більше.
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24.11.2024 12:03
+13
А де Українські КАБи?
Де протидія КАБам рашистов?
"Статист" х7єв......
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24.11.2024 12:09
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статистом підпрацьовує... ?
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24.11.2024 12:02 Ответить
Не збивайте з панталику хлопчика, він же старається, він вчиться, ще трішки і буде розуміти що, як і куди.
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24.11.2024 14:55 Ответить
Підставте йому рояль...
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24.11.2024 18:27 Ответить
Відосиків останній тиждень запущено ще більше.
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24.11.2024 12:03 Ответить
Радіє - чи що - якби сказав що ми зо 5 літаків завалили - шо КАБами розносять нашу оборону
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24.11.2024 12:04 Ответить
Ооо! Знову статтстика від най-най най...
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24.11.2024 12:05 Ответить
Статистика все знає.
А ми по параші скільки за тиждень і що випустили?
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24.11.2024 12:05 Ответить
Він новини переказує?
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24.11.2024 12:06 Ответить
А де Українські КАБи?
Де протидія КАБам рашистов?
"Статист" х7єв......
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24.11.2024 12:09 Ответить
Ми могли б виробляти більше кабів, але тоді не змогли б фінансувати асфальт на дороги,а для нас це проблема
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24.11.2024 21:09 Ответить
А Україна у відповідь скільки?
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24.11.2024 12:11 Ответить
Статист коментатор.

А чого він не каже, скільки особисто випустив хоча б чогось (за тиждень)? А, таємниця, після перемоги.
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24.11.2024 12:13 Ответить
Південь криють КАБами злітаючи в криму. то чому нема прильотів по їх аеродромам?
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24.11.2024 12:15 Ответить
Південь криють КАБами, особливо місто Запоріжжчя, Херсон, бо то мабуть наслідки дій посадових осіб по розмінування виходів з Криму -Чонгару, Чаплинки та акваторії Азовського моря, а також відведенням наших військ з укриттів. Сьогодні, як ніколи видно, що з 2019 року потрібно було робити ракети, а не будувати дороги в бік Криму і міст в місті Запоріжжі.
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24.11.2024 12:20 Ответить
що скажеш на рахунок свавілля ТЦК? Люди на роботу не можуть ходити, навіть інвалідів та зщаброньованих викрадають.
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24.11.2024 12:17 Ответить
Не гони, если с документами порядок, то забронированных никто не выкрадает
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24.11.2024 12:28 Ответить
По дорозі на роботу можуть
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24.11.2024 15:54 Ответить
І шо , гордо подумав шо якби не він сам, то цього б не було ?
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24.11.2024 12:21 Ответить
*читает с бумажки*
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24.11.2024 12:22 Ответить
Де 100 далекобійних ракет ?
Накрило в Південмаші ?
Брехун !
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24.11.2024 12:25 Ответить
Підрахуй.
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24.11.2024 12:34 Ответить
"Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна - суверенна та незалежна держава "

Так ти, дебіл, сам наводиш аргументи, що є полігоном. Біполярка?
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24.11.2024 12:36 Ответить
А як же саміти миру - 90 країн підписантів, гарантії безпеки - там теж хрінова туча підписантів. Стіки галасу - всі бігають, суєтяться - зеленскі, дерьмаки, марафони... - от вже все - ху...у звіздець. А на перевірку - чергова брехня та ілюзія діяльності оп та всіх гнид у вр. Карнавал, бл...ть, ідіотів та зрадників. А військові гинуть, а прокурори, суді.... - багатіють на наші податки - міліонери-інваліди. А теріторії зелена гнида здає. І сто ракет. І 4 міліона дронів - і ніхріна. Дупа.
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24.11.2024 12:41 Ответить
Зеленський: Росіяни за тиждень випустили по Україні понад 800 КАБів, близько 460 ударних дронів та більш ніж 20 ракет, але українці швидко добігли по дорогам Великого будівництва до лісівз мільярдом дерев і там сховались...
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24.11.2024 12:41 Ответить
Найневтомнюваний лідор працює і в неділю, відосики записує
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24.11.2024 12:42 Ответить
Це він вихваляється досягненнями того, хто вклався в його компанію 2019
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24.11.2024 12:42 Ответить
Предлагаю Янелоха после дембеля использовать для зачитывания диктантов ученикам.
Тем более, что предыдущий такой же уже давно на параше, надо его кем-то заменить.
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24.11.2024 12:46 Ответить
Статист иди уже в отставку!!!! С тобой никакой победы не будет!!! Чем быстрее будет новый и.о Президента, тем лучше будет для Украины. Зе это агент фсб
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24.11.2024 12:53 Ответить
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24.11.2024 12:58 Ответить
Завгосп Єрмак рахує, Зе-ля озвучує нараховане, потужний тандем!
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24.11.2024 13:17 Ответить
краще скажи, скільки власних ракет було виготовлено за тиждень в Україні?

маючи ЮжМаш, КБ Луч та інші підприємства не поновити (навіть не з нуля починати) випуск - це що, Вова?
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24.11.2024 13:38 Ответить
Ну так иди и договорись "посередине". Дальнобойные рашистские ракеты сами будут падать на рашистской территории. Гундосый штратег хренов...
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24.11.2024 15:29 Ответить
дякуємо за цінну інформацію...
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24.11.2024 15:39 Ответить
Британське видання The Times опублікувало, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко ( зараз радник в Міноборони) вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження. Також він брав 10000 доларів з бізнесменів за організацію їх зустрічі з Зеленським.

Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів

Видання The Times звинуватило українську владу в провалі з корупційних мотивів програми захисту об'єктів енергетики від ракетних атак.

«На секретному об'єкті під Києвом бригадний генерал спостерігав, як вибухи руйнують бетонну конструкцію, яку таємно допомогла створити його команда із десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам збудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього на фоні звинувачень у корупції, яка загальмувала роботи», - пише видання у статті під назвою «Через корупцію в енергетиці українцям загрожує смертельний мороз».

Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози. Сотні тисяч людей проводять до шости годин у темряві без тепла, світла та води, зазначає видання та наводить слова колишнього голови агентства з відновлення Мустафи Найєма, який звинувачує уряд у навмисному затягуванні проекту захисту енергетики.

За його словами, уряд блокував виділення на це грошей із корисливих інтересів.

Команда Найєма підозрює, що проект було відкладено через те, що не було дано хабара чиновникам в офісі прем'єр-міністра, «які тримають у руках гаманець». За словами Найєма, уряд не заплатив підрядникам і ті припинили роботу.

Сергій Сухомлін, який змінив Найєма, сказав, що підрядники очікували «надто великий прибуток» і його відомство переглядає їхні контракти. Деякі захисні споруди "переробляються", щоб скоротити витрати, сказав він.

Підрядники заявили, що намагаються продовжити будівництво бункерів, але без виділення коштів урядом змушені брати кредити для фінансування мінімального обсягу робіт, щоб продовжувати будівництво, і споруди далекі від завершення.

Поки що, щоб запобігти колапсу своєї енергетичної системи, Україна покладається на захист «першого і другого рівня» з габіонів, що поставляються Великобританією - примітивних клітин, заповнених каменем, - і великих бетонних захисних арок над землею, а також на ряд ******** систем протиповітряної оборони, наданих західними партнерами.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.

Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.

Водночас, прес-секретар Тимошенко спростував ці звинувачення: «Кирилл Тимошенко не бере участі у ухваленні рішень щодо будівництва інфраструктурних об'єктів і не має жодного відношення до процесів фінансування чи управління цими проектами.
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24.11.2024 17:50 Ответить
Та він вже не дочекається коли кацапи захоплять пів країни. Чому і досі немає протидії кабам, літакам, дронам, ракетам?
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24.11.2024 18:47 Ответить
Тому що своїх не робимо, а західні партнери, яких вже задовбала корупція в Україні ************ від нахабного Зеленського як від настирливої ​​гнойової зеленої мухи.

На зустрічі G-20 взагалі ніхто не захотів говорити про агресію рабcії проти України.

Це такий негативний сигнал для України, що підтверджує, що Зеленський і Ко насточертiли практично всім.

А мирні люди гинуть в Україні.
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24.11.2024 20:26 Ответить
Скільки ze разом з камишіним поставив ЗСУ БРАКОВАНИХ МІН???
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24.11.2024 21:53 Ответить
 
 