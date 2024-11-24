Зеленский: Россияне за неделю выпустили по Украине более 800 КАБов, около 460 ударных дронов и более 20 ракет. ВИДЕО

Войска РФ на этой неделе нанесли по Украине удары с применением более 800 управляемых авиационных бомб (КАБ), около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти ежедневно по всей Украине. Только этой ночью нашим силам ПВО удалось сбить около 50 ударных дронов. В течение недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов против Украины и наших людей.

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Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас.

Украине нужно больше ПВО, и мы работаем над этим с партнерами. Крайне важно укрепить защиту нашего неба.

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Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает", - заявил Зеленский.