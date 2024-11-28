РФ будет использовать военных КНДР как пушечное мясо, - министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен

Северокорейские военные, развернутые в России, с высокой вероятностью будут использованы как пушечное мясо на наиболее опасных участках фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён во время заседания парламентского комитета по вопросам обороны.

"Стоит отметить, что войну ведет Россия, и учитывая позицию руководителей подразделений российских вооруженных сил, они, скорее всего, отправят северокорейские взводы на наиболее опасные и тяжелые участки", - заявил глава Минобороны Южной Кореи и подчеркнул, что термин "пушечное мясо" удачно описывает ситуацию.

Его замечания прозвучали после того, как украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты, направленные в Россию, были интегрированы в российские военные подразделения, состоящие из представителей этнических меньшинств или замаскированные под коренных жителей.

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Он также подтвердил свою позицию, что Южная Корея должна направить в Украину группу военного мониторинга, но сказал, что Министерство обороны не участвует в переговорах относительно такого возможного развертывания, намекая, что обсуждение продолжается в правительстве.

Относительно возможности предоставления Сеулом оружия Киеву Ким Йон Хен заявил, что Южная Корея "будет работать в солидарности с международным сообществом", а не будет решать этот вопрос непосредственно.

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Участие военных из КНДР в войне

Напомним, военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.