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Новости Война
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РФ будет использовать военных КНДР как пушечное мясо, - министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен

РФ використовуватиме військових КНДР як гарматне м'ясо

Северокорейские военные, развернутые в России, с высокой вероятностью будут использованы как пушечное мясо на наиболее опасных участках фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён во время заседания парламентского комитета по вопросам обороны.

"Стоит отметить, что войну ведет Россия, и учитывая позицию руководителей подразделений российских вооруженных сил, они, скорее всего, отправят северокорейские взводы на наиболее опасные и тяжелые участки", - заявил глава Минобороны Южной Кореи и подчеркнул, что термин "пушечное мясо" удачно описывает ситуацию.

Его замечания прозвучали после того, как украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты, направленные в Россию, были интегрированы в российские военные подразделения, состоящие из представителей этнических меньшинств или замаскированные под коренных жителей.

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Он также подтвердил свою позицию, что Южная Корея должна направить в Украину группу военного мониторинга, но сказал, что Министерство обороны не участвует в переговорах относительно такого возможного развертывания, намекая, что обсуждение продолжается в правительстве.

Относительно возможности предоставления Сеулом оружия Киеву Ким Йон Хен заявил, что Южная Корея "будет работать в солидарности с международным сообществом", а не будет решать этот вопрос непосредственно.

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Участие военных из КНДР в войне

Напомним, военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

Автор: 

КНДР (1189) россия (95352) Южная Корея (332)


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Ну й кмітливий же цей міністр!
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28.11.2024 12:56 Ответить
Зброю давайте по тихому, і все буде чики-пуки, а гарматне, не гарматне там м"ясо, то таке...
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28.11.2024 12:57 Ответить
Воно для цього і народилося. Здохнути за 2к доларів і мішок рису по їхнім міркам це далеко не задарма. Раніше співчував жителям кндр, тепер просто хочу, щоб вони всі здохли там.
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28.11.2024 12:57 Ответить
Ну і нах нам ці спостерігачі тут? Або допомогайте нам, а фактично собі, або чекайте в себе "гостей" з півночі
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28.11.2024 13:00 Ответить
слишком простой и правильный вариант предлагаете, в современных развитых странах так не работает
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28.11.2024 13:40 Ответить
І що? Нам від того має бути легше? - Вам точно буде легше, бо ті, хто тут стане чорноземом не піде на Сеул...
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28.11.2024 13:10 Ответить
І що ти хочеш сказати що ти цим не задоволений міністр а. Тим що Україна відвела від вас увагу. А мені здавалося що демократії всього світу мають моментально допомагати одне одному) світ на порозі світової війни а ви ще думаєте соплежуї
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28.11.2024 14:30 Ответить
Южная Корея отказалась продавать Украине оружие из-за законодательства страны, которое запрещает экспорт вооружения в страны, где идут конфликты.

Сеул отклонил запрос Киева на покупку ЗРК «Чхонгун», снарядов 155 мм и радиолокационных станций. 27 ноября Южную Корею посещал министр обороны Украины Рустем Умеров.
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28.11.2024 14:34 Ответить
Цікава штука: на днях писали що на Курщині, у Мар"їно,, наші рознесли "підземний об"єкт" . Знищили купу офіцерів і генерала РФ. Крім того, нібито до півтисячі корейців з кількома офіцерами... Зависло питання: чому на ЗКП (а це він і був), було півтисячі корейців? Відповідь проста - охорона "смотрящого" за корейським угрупуванням. Тобто, корейського генерала...
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28.11.2024 15:09 Ответить
 
 