На оккупированной Донетчине жители остались без питьевой воды, - ЦНС
В Донецке и Макеевке, находящихся под временной оккупацией России, жители столкнулись с полным отсутствием питьевой воды и проблемами с водой для бытовых нужд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, ситуация с водоснабжением достигла критической точки. Жители остались без питьевой воды, а во многих районах полностью исчезла даже техническая вода, которая ранее использовалась для бытовых нужд.
"Графики подвоза воды в определенные оккупантами пункты не работают. Это вызвало шквал жалоб в российскую оккупационную администрацию, на который никакого действия. Люди, несмотря на страх репрессий, готовы к бунту. На что коллаборационисты реагируют очередными обещаниями", - отмечает ЦНС.
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нарешті вода скінчилась