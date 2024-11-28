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Новости Война
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На оккупированной Донетчине жители остались без питьевой воды, - ЦНС

Відсутність води на окупованій Донеччині

В Донецке и Макеевке, находящихся под временной оккупацией России, жители столкнулись с полным отсутствием питьевой воды и проблемами с водой для бытовых нужд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, ситуация с водоснабжением достигла критической точки. Жители остались без питьевой воды, а во многих районах полностью исчезла даже техническая вода, которая ранее использовалась для бытовых нужд.

"Графики подвоза воды в определенные оккупантами пункты не работают. Это вызвало шквал жалоб в российскую оккупационную администрацию, на который никакого действия. Люди, несмотря на страх репрессий, готовы к бунту. На что коллаборационисты реагируют очередными обещаниями", - отмечает ЦНС.

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Автор: 

Донецьк (6320) Макеевка (455) оккупация (10112) водоснабжение (722) Центр национального сопротивления (557)


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Топ комментарии
+10
Зато бандєровцєв ні кормім
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28.11.2024 13:31
+6
Саме те донбасовське бидло дуже хотіло "русского мира" що ж виродки ви його маєте ,самі житти не вмієте і іншим не даєте.
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28.11.2024 13:55
+5
То чого не везеш їм воду гундос низламний
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28.11.2024 13:32
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"Єслі в кранє нєт вади - значіт випілі ... ну ви в курсі хто"
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28.11.2024 13:28 Ответить
Та інша картина - "еслі в кранє єсть вода то кацап нассал туда".
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28.11.2024 13:31 Ответить
Дивно, що вона там взагалі є.
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28.11.2024 13:30 Ответить
Зато бандєровцєв ні кормім
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28.11.2024 13:31 Ответить
То чого не везеш їм воду гундос низламний
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28.11.2024 13:32 Ответить
Есть водозаменительная субстанция - божья роса из зомбоящика! 🖕
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28.11.2024 13:40 Ответить
подарок Хрущова - Водо-трубопровод распілілі на метал - другой води не будет.
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28.11.2024 13:54 Ответить
Саме те донбасовське бидло дуже хотіло "русского мира" що ж виродки ви його маєте ,самі житти не вмієте і іншим не даєте.
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28.11.2024 13:55 Ответить
10 лєт бамбілі
нарешті вода скінчилась
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28.11.2024 13:59 Ответить
Як казав Москаль - пийте мочу!
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28.11.2024 14:11 Ответить
"вічно у продажу" кацапсько-малороскій бЄдселлєр - "Даунбас для чайніков. Как постоянно голосовать за "Йаников та Зєлєнскіх" і просрать ФСЬО"..
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28.11.2024 16:18 Ответить
пох
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28.11.2024 18:32 Ответить
 
 